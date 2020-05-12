Мама Миллы Йовович поблагодарила «Комсомолку» за розыск наградных листов ее мамы

Москва, 12 мая. Мама знаменитой американской актрисы с русскими корнями Миллы Йовович Галина Логинова написала благодарственное письмо журналистам «Комсомольской правды» за то, что они помогли ей отыскать и опубликовать наградные листы ее мамы и бабушки голливудской звезды.

Письмо поступило в нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды». Логинова выразила благодарность журналистам за содействие в поиске важных для их семьи документов.

«Найти и увидеть эти документы – так важно и так волнительно для меня и для Миллы», — написала в письме Логинова.

Мама Логиновой и бабушка Йовович Татьяна Попова была старшиной медицинской службы. Она прошла всю Великую Отечественную войну. Ее боевой путь начался у стен ее дома и завершился в Берлине. В момент призыва в ряды Красной армии Поповой было 16 лет, передает Kp.ru.

В День Победы 9 Мая Милла Йовович написала в своем Instagram, что очень гордится своими предками.

«Я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, моими предками. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда была еще ребенком, и больше ничто не кажется таким сложным», — написала актриса.

Галина Логинова — советская и американская киноактриса. Ее фильмография насчитывает более двадцати работ. Российским зрителям хорошо известны ее роли в фильмах «Выкрутасы», а также «Немая жизнь», где она исполнила роль легендарной голливудской звезды немого кино Аллы Назимовой.