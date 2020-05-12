Кристина Асмус в коротких шортах у холодильника поразила поклонников худобой

Москва, 12 мая. Российская актриса и звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус приятно удивила подписчиков стройной фигурой.

32-летняя супруга шоумена Гарика Харламова опубликовала в своем профиле в Instagram новый снимок, на котором она в телесного цвета боди и коротких шортах позирует у холодильника. Достаточно открытый наряд подчеркивает стройную фигуру Асмус.

«Так, с сегодняшнего понедельника я начинаю соблюдать дистанцию от холодильника. Хотя бы пару часов. И подходить строго в маске», — подписала снимок актриса.

Поклонники, которые были поражены худобой артистки, поспешили осыпать ее комплиментами. Фанаты буквально в один голос заявили, что Кристина находится в идеальной форме и скидывать вес ей ни в коем случае не надо.

«Ну, тебе не помешает есть побольше, не нужна дистанция», — посоветовала nata1977201. «Глядя на Вас, Кристина, кажется, что к холодильнику Вы вообще не подходите», — добавила aida_beauty_expert. «Вообще красотка!» — написала iolla.lala. «Кристина, тебе надо пожить недельку около холодильника», — подчеркнула vinerlatypov995.

Актриса Кристина Асмус ранее решила удивить поклонников новым смелым образом и показала себя танцующей в боди, шубе и носках с «беременным животом». Однако фанаты оказались разочарованы эпатажем со стороны некогда скромной артистки и раскритиковали ее. В своем Instagram Асмус опубликовала видео, на котором танцует под известную песню Леонида Агутина «Хоп Хэй Лала Лэй» и спровоцировала появление волны негодующих комментариев под постом.