Плющенко назвал причину большого количества скандалов вокруг своего имени

Москва, 12 мая. Российский фигурист Евгений Плющенко объяснил, почему его имя в последнее время ассоциируется с различными скандалами. Спортсмен отметил, что он предпочитает не критиковать людей, однако старается всегда говорить правду.

«Я констатирую факты, а видите, как получается — мое имя всем мешает спокойно жить, а может, наоборот, поднимает рейтинги», — пояснил Плющенко.

Стоит отметить, что ранее в спортивном сообществе возник крупный скандал, причиной которого стал переход Александры Трусовой и Вероники Жилиной от тренера Этери Тутберидзе к Плющенко. Некоторые представители спортивного сообщества предположили, что Плющенко переманил спортсменок, предложив им более выгодные условия. Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков обвинил Плющенко в «подкупе» фигуристов. В свою очередь Плющенко опроверг обвинения в «подкупе», а также назвал Железнякова «десятым колесом», призвав Тутберидзе «успокоить своего смешного сотрудника».

Кроме того, недавно Плющенко попал в крупный медийный скандал, связанный с его семьей. В частности, в СМИ появилась информация о том, что его сын якобы страдает от синдрома Аспергера. Позднее Плющенко пообещал подать в суд на журналистов, которые распространяли данную информацию.