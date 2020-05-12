Пакет законопроектов о неотложных мерах поддержки экономики при пандемии принят в I чтении

Москва, 12 мая. Пакет законопроектов, направленных на поддержку экономики в период распространения коронавируса, принят Госдумой в первом чтении. Об этом сообщил парламентским журналистам Вячеслав Володин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Вячеслав Володин назвал принимаемые государством меры эффективными и призвал продолжить работу в этом направлении.

«Сегодня наша задача — законодательно обеспечить реализацию дополнительных мер по поддержке граждан и экономики страны, предложенных Владимиром Владимировичем Путиным накануне, — сказал спикер Госдумы. — Речь идет о выплатах семьям с детьми, медицинским работникам и сотрудникам социальной сферы; сохранении занятости, особенно на предприятиях пострадавших отраслей и в некоммерческих организациях; списании налогов и страховых взносов за второй квартал для малого и среднего бизнеса, а также помощи самозанятым».

Володин напомнил, что принятый в первом чтении законопроект призван урегулировать отношения, возникающие в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением коронавируса. Документ предусматривает дополнительные меры поддержки для граждан и организаций, которых затронул режим повышенной готовности.

Так, продлевается возможность для малого и среднего предпринимательства представить отчетность по доходам независимо от сроков до 31 мая этого года и соответственно получить все возможности для поддержки.

«В законе одновременно решается очень важный вопрос — об отложении уплаты штрафов. Просто хотел бы напомнить, что если сегодня у нас срок уплаты административного штрафа составляет 60 дней, то теперь он продлевается до 180 дней. Это по существу отсрочка по уплате штрафов», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя документ.

Инициатива также предоставляет правительству возможность признать результаты промежуточной аттестации для выпускников школ. Кроме того, кабмин предлагает предоставить арендаторам право в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды без штрафа и каких-то неустоек. При этом возвращается залоговая сумма.

«Мы в комитете по бюджету считаем, что эти нормы должны быть ко второму чтению изменены, имея в виду соблюдение баланса между арендодателями и арендаторами. Недопустима ситуация, когда сегодня арендодатели могут выкручивать арендатору руки и делать все что угодно, а арендатор фактически бесправен. Точно также мы считаем, что будет совершенно неправильно, если мы развернем эту ситуацию в обратную сторону и выкручивать руки теперь будут арендаторы», — сказал Макаров.

Кроме того, в законопроекте кабмина решается целый ряд проблемных вопросов, сложившихся в туристической отрасли. Так, кабмину предлагается дать возможность установить порядок, при котором гражданину может быть предложен эквивалентной туристический продукт.

По словам депутата, комитет с кабмином, Госдума может принять законопроект во втором и третьем чтении на пленарном заседании 13 мая.