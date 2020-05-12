В России зарегистрировано 10 899 новых случаев COVID-19. События дня. ФАН-ТВ

В России выявили 10 899 новых случаев COVID-19 За прошедшие сутки в России зарегистрировано 10 899 новых случаев заболевания COVID-19 — этот показатель ниже, чем днем ранее. Теперь общее число носителей коронавируса в России превысило 232 тысячи (232 243). Что касается распределения новых случаев, они выявлены в 83 регионах. Наибольшее число — почти половина — в Москве (5 392). Более тысячи — в Московской области (1 63). Далее по убывающей следуют Нижегородская область (354), Санкт-Петербург (339) и Красноярский край (227).

В Москве и Петербурге заработал масочный режим В Москве и Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня заработал режим обязательного ношения масок. В местах массового скопления людей, в общественном транспорте и других зонах повышенного (в сегодняшних условиях) риска, за появление без средств защиты можно получить штраф. Кстати, перчатки тоже необходимо надевать. Департамент столичного транспорта уже запустил в продажу средства индивидуальной защиты: в вендиговых аппаратах и на кассах можно приобрести маску за 30 рублей, перчатки за 20 или готовый комплект за 50. Торговля работает почти на тысяче (966) точек. Не отстала и Северная столица — средства защиты сегодня появились в метро Петербурга.

Украина начала выходить из ограничительных мер Сегодня же завершился период нерабочих дней, объявленный президентом еще в конце марта и потом неоднократно получавший продление. В России выходить из ограничений решили поэтапно и очень осторожно. Ряд других стран предпочел дать серьезные послабления сразу. Так в Киеве единовременно заработали салоны красоты, нотариусы, адвокаты, стоматологические клиники, ТРК, общепит с уличными террасами и многое другое. Разумеется, предприятиям предписано соблюдение мер предосторожности. Но вот посетители правил не всегда придерживаются. Из карантина выходит также Казахстан, где до вчерашнего дня вообще был введен режим ЧП. В Алматы заработали салоны красоты, небольшие продуктовые магазины, общественный транспорт и парки. Жителям разрешили выезжать на дачи, но вот походы в горы пока остаются под запретом. Режим ЧП сняли и в Таллине. Эстония приступила к первому этапу выхода из карантина. В столице открылись торговые центры, игровые и спортивные площадки, а также специальные места для выгула собак.