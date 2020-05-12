Прилучный нахватал штрафов почти на 20 тысяч рублей за время карантина

Москва, 12 мая. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный регулярно становится героем громких скандалов. В этот раз актер отметился многочисленными штрафами за нарушение ПДД во время периода самоизоляции.

Дорожные камеры с регулярностью фиксируют нарушения, которые допускает водитель Range Rover и Mercedes GL350. Прилучного поймали на нарушениях правил разметки, превышениях скорости и других.

Актер нахватал штрафов на 19,5 тысячи рублей за нарушение ПДД только за время самоизоляции и не спешит их оплачивать.

Источник kp.ru сообщил, что 17 апреля на севере Москвы в Беговом районе внедорожник Прилучного Mercedes GL350 нарушил сплошную линию разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений. Range Rover попал на камеры в Московской области на автодороге М-1 за нарушение скоростного режима.

Ранее в семье Прилучного и Муцениеце произошел крупный скандал. Актриса заявила, что супруг выгнал ее с детьми из дома. Также Муцениеце обвинила мужа в злоупотреблении алкоголем и рукоприкладстве. Звезды после публичного скандала попытались жить вместе, но вскоре Муцениеце перебралась в московскую квартиру. Причем артисты «поделили» детей — Тимофей проводит время с папой, а Мия с мамой.