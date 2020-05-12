Девять мучеников: день целителей 12 мая, приметы, суеверия, заговор на здоровье

День Девяти мучеников, или Девяти целителей, отмечается 12 мая (29 апреля по старому стилю). В православии это день памяти Девяти мучеников Кизических, группы христианских святых, проповедовавших в малоазийском городе Кизик и принявших там мученическую смерть в III веке.

Девять христиан — Артем, Антипатр, Магн, Руф, Фавмасий, Феогнид, Феодот, Феостих и Филимон — пришли с проповедью в город Кизик, который был по преимуществу языческим. Они были арестованы, но даже под пытками отказались отречься от Христа. Тогда святые были обезглавлены. Местный христианин тайно выкупил тела казненных и похоронил за городом.

В правление императора Константина мощи святых были помещены в храме, построенном в их честь, и стали почитаться чудотворными. Согласно легендам, прикосновение к раке с мощами Девяти мучеников помогало исцелению парализованных, бесноватых, а также страдающих другими заболеваниями, вплоть до дизентерии.

По народным поверьям Девять мучеников (на Руси их называют Девятью целителями) помогают не только от болезней, но и от эпидемий, так что нынешняя пандемия, вызванная коронавирусом, вполне подходит, чтобы попросить этих святых о заступничестве.

Заговоры и поверья на Девять целителей

В этот день на Руси молились о прибавлении здоровья, а также о деньгах и благополучии. Существовали и специальные «оздоровительные» заговоры, для произнесения которых сельчане выходили на солнечную лесную поляну и начинали там кружиться с закрытыми глазами. Покружившись, нужно было присесть, помолиться о здоровье и благополучии, а, уходя, сказать:

«Все беды здесь оставляю, здоровье, богатство и счастье с собой забираю».

В этом году уместно такое присловье, которое, соблюдая режим самоизоляции, можно произнести у открытого окна или с балкона:

«Злую «корону» прочь прогоняю, здоровье, богатство и счастье себе и семье забираю».

В этот день на Руси активно занимались огородничеством, время считалось удачным для посадок, чем до сих пор активно пользуются дачники и садоводы-любители.

Также в День целителей в лесу и в поле начинали собирать первые целебные травы. Для этого к природе нужно было прийти обязательно с чистыми помыслами, иначе, согласно суеверию, собранные травы утрачивали свою целительную силу.

Строго запрещалось в этот день браниться и сквернословить, особенно при сборе трав. Согласно приметам, если нарушить этот запрет, отвар из собранных трав может оказаться ядовитым, вызвать болезнь или даже привести к смерти.

Народные приметы на 12 мая