Лукашенко заявил, что Запад перенял опыт Белоруссии в борьбе с коронавирусом

Минск, 12 мая. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ситуация с распространением коронавируса в республике терпимая, а методы борьбы с пандемией эффективны. Об этом он рассказал во время совещания по проекту указа о социальной поддержке отдельных категорий граждан.

«Мы не говорим, что у нас все хорошо, что мы уже бога за бороду взяли. Нет. Но тот метод, которым мы пользуемся уже третий месяц, приносит свой результат», — подчеркнул глава государства.

При этом он считает, что другие страны переняли опят Минска.

«И этим методом, этим путем воспользовались и другие государства», — добавил он.

Белорусский лидер уточнил, что Запад постепенно отменяет введенные из-за коронавируса ограничения, в то время как смертность за сутки в некоторых из государств превышает число всех умерших с коронавирусной инфекцией в Белоруссии за три месяца пандемии.

Лукашенко считает, что от Минздрава и врачей сегодня надо требовать сохранения жизни людей.

«Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется», — добавил он.

В марте симптомы коронавируса COVID-19 проявились у президента Белоруссии Александра Лукашенко. По данным СМИ, белорусский лидер чувствовал недомогание и даже потерял сознание. Слухи подтверждались тем фактом, что Лукашенко перенес традиционную встречу с общественностью «Большой разговор с президентом».

Представитель Лукашенко Наталья Эйсмонт дала странный комментарий по этому поводу, при этом признав связь отмены мероприятия с эпидемией коронавируса.