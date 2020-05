Сирийское перемирие: по российско-турецкому патрулю в Идлибе выстрелили из РПГ-7

Спустя два месяца после подписания в Москве российско-турецких договоренностей между президентами России и Турции о совместном патрулировании на международной трассе М4 Алеппо — Латакия в сирийском Идлибе турецкая сторона худо-бедно придерживаться если не духа, то номинальной буквы договоренностей.

Согласно первоначальным условиям соглашения Путина и Эрдогана, вся территория к югу от трассы М4 должна была отойти правительственным войскам, а по обе стороны автомагистрали планировалось создать буферную зону безопасности. Российско-турецкие патрули должны были обеспечивать контроль соблюдения условий демилитаризации и подтверждать отсутствие вооруженных формирований с двух сторон.

Но на протяжении двух месяцев договоренности не исполнялись — боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжали окапываться в предгорьях холмов Джебель аз-Завия к югу от трассы, категорически отказываясь выходить. Принимая во внимание тот факт, что ХТШ признана террористической организацией в Турции, ситуация выглядит и вовсе абсурдно: Анкара не просто не торопится исполнять договоренности, но и закрывает глаза на деятельность запрещенной организации в своей зоне ответственности.

Одновременно с началом патрулирований на трассе М4, которые до недавнего периода выполнялись по маршруту деревни Ат-Тронбе — восточная окраина города Нейраб, был организован штаб протеста «Аль-Карама» («Достоинство»). Лозунг протестов был следующий: «Ваше безмолвие способствует занятию российскими оккупантами земель южнее М4».

Туркам пришлось дважды разгонять протесты. 26 апреля не обошлось без жертв среди «мирных» протестующих, которые, почему-то, на мирный митинг пришли с оружием и открыли огонь по турецкой бронетехнике.

Во время восьмого патрулирования 5 мая по трассе М4 российско-турецкий патруль сумел впервые проехать за Нейраб до Мусбина. 7 мая состоялось девятое патрулирование — на этот раз до восточной окраины г.Эриха. Общая продолжительность патрулирования составила 16 км.

С точки зрения мнимой жизнеспособности российско-турецких договоренностей это был медийный успех для турок: какой-никакой, но прогресс.

Более того, 7 мая обошлось без протестов.

Идлибские источники утверждают, что стоянию на трассе М4 и забастовке «Достоинство» положили конец, — 6 мая на этот счет проводилась встреча между турецкими кураторами и руководством «Хайят Тахрир аш-Шам».

В совещании на одном из блокпостов Турции под Эрихой участвовали полевые командиры ХТШ. На этот раз угрозы турецкой стороны, подкрепленные доводами о скором срыве договоренностей о режиме прекращении огня в случае продолжения протестов, возымели эффект.

ХТШ, в свою очередь, затребовала от турецкой стороны разрешения на открытие коммерческого перехода на территорию, подконтрольную Дамаску, в населенном пункте Маарет ан-Наасан после отказа открыть коридор в Саракибе. Кроме того, одним из условий ХТШ было участие их представителей во всех военно-координационных встречах и включение в оперативные штабы.

Однако вот уже 8 мая ХТШ официально опровергло факт каких-либо договоренностей через свой информационный ресурс Ebaa News. ХТШ продолжили настаивать на неизменности позиции по трассе М4 и снова призвали весь Идлиб выходить на протесты. По версии медиакрыла боевиков, 7 мая ХТШ, оказывается, никому не запрещали выражать свою точку зрения, а всего лишь «направили по другому маршруту нескольких человек».

Утром 12 мая стартовало десятое совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4. Маршрут остался прежним: 16 км от Ат-Тронбе до Эрихи.

По версии идлибского издания Baladi News, российско-турецкий совместный патруль в составе шести единиц техники (три с российской стороны, три — с турецкой) успел дойти до места разворота перед городом Эриха, где протестующие — в основном, женщины и дети — забросали российские бронеавтомобили яйцами и камнями. Женщины на камеру вопрошали «Где же мужчины?».

Women from Brave Mujahedens with stones against Russians☝️☝️☝️ pic.twitter.com/kX32bFnXjY

При этом, ещё за два часа до старта патрулирования на маршруте была взорвана мина — неизвестные попытались вывести дорожное полотно из строя, чтобы помешать прохождению патруля. Про взрыв во время самого патрулирования не сказано ни слова. По версии издания, ещё до начала патрулирования турецкие военнослужащие были размещены в окрестностях Эрихи для «недопущения провокаций».

10th Joint Russian-Turkish military patrol on M4 highway in Idlib. People are throwing rocks on the vehicles and confronting Turkish soldiers. pic.twitter.com/nhVCVAW8jn