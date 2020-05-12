Сирийское перемирие: по российско-турецкому патрулю в Идлибе выстрелили из РПГ-7

Спустя два месяца после подписания в Москве российско-турецких договоренностей между президентами России и Турции о совместном патрулировании на международной трассе М4 Алеппо — Латакия в сирийском Идлибе турецкая сторона худо-бедно придерживаться если не духа, то номинальной буквы договоренностей.

Согласно первоначальным условиям соглашения Путина и Эрдогана, вся территория к югу от трассы М4 должна была отойти правительственным войскам, а по обе стороны автомагистрали планировалось создать буферную зону безопасности. Российско-турецкие патрули должны были обеспечивать контроль соблюдения условий демилитаризации и подтверждать отсутствие вооруженных формирований с двух сторон.

Но на протяжении двух месяцев договоренности не исполнялись — боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжали окапываться в предгорьях холмов Джебель аз-Завия к югу от трассы, категорически отказываясь выходить. Принимая во внимание тот факт, что ХТШ признана террористической организацией в Турции, ситуация выглядит и вовсе абсурдно: Анкара не просто не торопится исполнять договоренности, но и закрывает глаза на деятельность запрещенной организации в своей зоне ответственности.

Одновременно с началом патрулирований на трассе М4, которые до недавнего периода выполнялись по маршруту деревни Ат-Тронбе — восточная окраина города Нейраб, был организован штаб протеста «Аль-Карама» («Достоинство»). Лозунг протестов был следующий: «Ваше безмолвие способствует занятию российскими оккупантами земель южнее М4».

Цена безмолвия

Туркам пришлось дважды разгонять протесты. 26 апреля не обошлось без жертв среди «мирных» протестующих, которые, почему-то, на мирный митинг пришли с оружием и открыли огонь по турецкой бронетехнике.

Во время восьмого патрулирования 5 мая по трассе М4 российско-турецкий патруль сумел впервые проехать за Нейраб до Мусбина. 7 мая состоялось девятое патрулирование — на этот раз до восточной окраины г.Эриха. Общая продолжительность патрулирования составила 16 км.

С точки зрения мнимой жизнеспособности российско-турецких договоренностей это был медийный успех для турок: какой-никакой, но прогресс.

Более того, 7 мая обошлось без протестов.

Идлибские источники утверждают, что стоянию на трассе М4 и забастовке «Достоинство» положили конец, — 6 мая на этот счет проводилась встреча между турецкими кураторами и руководством «Хайят Тахрир аш-Шам».

В совещании на одном из блокпостов Турции под Эрихой участвовали полевые командиры ХТШ. На этот раз угрозы турецкой стороны, подкрепленные доводами о скором срыве договоренностей о режиме прекращении огня в случае продолжения протестов, возымели эффект.

ХТШ, в свою очередь, затребовала от турецкой стороны разрешения на открытие коммерческого перехода на территорию, подконтрольную Дамаску, в населенном пункте Маарет ан-Наасан после отказа открыть коридор в Саракибе. Кроме того, одним из условий ХТШ было участие их представителей во всех военно-координационных встречах и включение в оперативные штабы.

Однако вот уже 8 мая ХТШ официально опровергло факт каких-либо договоренностей через свой информационный ресурс Ebaa News. ХТШ продолжили настаивать на неизменности позиции по трассе М4 и снова призвали весь Идлиб выходить на протесты. По версии медиакрыла боевиков, 7 мая ХТШ, оказывается, никому не запрещали выражать свою точку зрения, а всего лишь «направили по другому маршруту нескольких человек».

Десятый патруль

Утром 12 мая стартовало десятое совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М4. Маршрут остался прежним: 16 км от Ат-Тронбе до Эрихи.

تسيير دورية مشتركة تركية روسية على طريق M4 من قرية #ترنبة وصولاً إلى مدينة #أريحا بريف إدلب لمسافة أطول من سابقاتها وذلك للمرة الأولى منذ البدء بها. يذكر ان المدنيين قامو برجم الدورية بالبيض والحجارة.



المصور : عزالدين الادلبي pic.twitter.com/sICj6pT6Io — azalden idlibi (@azaldenalkasem1) May 12, 2020

По версии идлибского издания Baladi News, российско-турецкий совместный патруль в составе шести единиц техники (три с российской стороны, три — с турецкой) успел дойти до места разворота перед городом Эриха, где протестующие — в основном, женщины и дети — забросали российские бронеавтомобили яйцами и камнями. Женщины на камеру вопрошали «Где же мужчины?».

Women from Brave Mujahedens with stones against Russians☝️☝️☝️ pic.twitter.com/kX32bFnXjY — ZOKA (@200_zoka) May 12, 2020

При этом, ещё за два часа до старта патрулирования на маршруте была взорвана мина — неизвестные попытались вывести дорожное полотно из строя, чтобы помешать прохождению патруля. Про взрыв во время самого патрулирования не сказано ни слова. По версии издания, ещё до начала патрулирования турецкие военнослужащие были размещены в окрестностях Эрихи для «недопущения провокаций».

10th Joint Russian-Turkish military patrol on M4 highway in Idlib. People are throwing rocks on the vehicles and confronting Turkish soldiers. pic.twitter.com/nhVCVAW8jn — Status-6 (@Archer83Able) May 12, 2020

После разворота перед Эрихой, где военнослужащие ВС Турции держали оцепление (впрочем, нисколько не мешая протестующим закидывать российскую часть патруля яйцами и камнями) произошёл взрыв.

Кадры взрыва на пути следования совместного российско-турецкого патруля на трассе М4 в сирийской провинции Идлиб. pic.twitter.com/5RcrCRXSbz — SwankyStas (@StasSwanky) May 12, 2020

Согласно первоначальной информации, на маршруте движения было подорвано самодельное взрывное устройство. Однако позже в Сети появилось видео, на котором четко слышен момент выстрела и разрыв спустя четыре секунды. Большая часть военных обозревателей склоняется к тому, что имел место выстрел из РПГ-7 — снаряд на несколько метров разминулся с российским бронеавтомобилем.

Момент нападения на совместный российско-турецкий патруль на трассе М4, провинция Идлиб, Сирия. pic.twitter.com/XGR1UXA8U1 — SwankyStas (@StasSwanky) May 12, 2020

Никто не пострадал, совместный патруль вернулся к Ат-Тронбе.

В русофобских Telegram-каналах, якобы пишущих от лица жителей Идлиба, но почему-то публикующихся на украинских «независимых» ресурсах, с восторгом начали смаковать якобы имевшее место «бегство» патруля.

«Что мертво умереть не может»

Между самым «удачным» патрулированием 7 марта и самым «неудачным» 12 марта прошло всего лишь пять дней. За это время террористы из оперативного штаба «И побуждай верующих» успели заявить об обстреле Хмеймима из РСЗО, а также сорвать перемирие и захватить деревню Танджара в долине Эль-Габ, контроль над которой Сирийская Арабская Армия вернула 11 марта.

12 марта совместный патруль обстреляли из РПГ-7. При этом, турецкое Минобороны через информагентство Anadolu Agency успело отрапортовать об успешности очередного патрулирования — оказывается, за ходом патрулирования наблюдали с турецкого беспилотника.

«Успешность» патрулирования сложно переоценить: если два месяца назад трассу М4 просто блокировали, то теперь по патрулям открывают огонь из гранатометов. Но турецкая сторона старается и делает всё возможное — наверное, именно так произошедшее будут описывать во время российско-турецких консультаций.

Как бы турецкая сторона ни пыталась делать хорошую мину при плохой игре, вопрос с контролем над трассой М4 придется разрешать силой.

Сегодня, спустя два месяца после подписания соглашения в Москве, ни о какой безопасности не то, что для гражданского транспорта, но даже для военной техники стран-гарантов, речи нет и быть не может, покуда по обеим сторонам от трассы находятся бандформирования, а террористы ХТШ продолжают окапываться и проводить перегруппировку.

Cave illum semper, qui tibi imposuit semel (лат. Постоянно остерегайся того, кто обманул тебя хотя бы однажды).