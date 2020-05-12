Корнилов объяснил, почему осмелевшая Польша назвала Россию главной угрозой

Политолог Владимир Корнилов выразил уверенность, что усиление агрессивной политики Польши в отношении России связано с президентскими выборами внутри республики.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал новую стратегию национальной безопасности республики, в которой «агрессивная политика России» названа самой большой угрозой. По мнению главы польского государства, стратегия отражает изменения, наступившие в республике и в мире за последние пять лет.

«В 2014 году на территории Польши не было еще войск НАТО, США. Это была совершенно другая действительность. За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов», — заявил Дуда.

Польский лидер добавил, что за указанное время в стране также был построен терминал по разжижению газа, который в настоящее время расширяется. Помимо этого, начато строительство газопровода Baltic Pipe из Дании в Польшу, что позволит «избежать энергетической зависимости» от России.

В то же время глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох сообщил, что в новой редакции документа внешние угрозы остались неизменны.

«Главная из них — последствия агрессивной политики России. В стратегии мы подчеркиваем, что мы должны стремиться к тому, чтобы тратить 2,5% ВВП на оборону. Пандемия не меняет векторов политики нашего восточного соседа», — сообщил он.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов считает, что главные изменения польской политики связаны в первую очередь с появлением войск НАТО на территории республики.

«Мы помним, как они [поляки] кидались строить «Форт-Трамп», выделять деньги, которых у Польши нет, которые она все равно клянчила у Евросоюза. Но тем не менее ради этого они были готовы на все. Польша обнаглела, осмелела, но правда тут еще надо понимать, что в республике проходит предвыборная кампания. 10 мая выборы, усиленные оппозицией, под давлением Запада были сорваны. Дуда думал, что он быстренько, в первом туре победит, а тут вообще получается, что он может потерять президентский пост, а новые выборы не успеет объявить. То есть сейчас Польша находится в открытом политическом тупике, и Дуда прекрасно понимает, что без поддержки Запада, западных элит, без проявления того, чем он может торговать — русофобией, ему сложно будет закрепить свой второй срок», — говорит эксперт.

Поэтому сейчас президент Дуда делает все от него возможное, чтобы продемонстрировать Западу: Польша нужна для противостояния «страшному русскому агрессору» и защиты Европы. В то же время глава государства пытается получить индульгенцию для проведения президентских выборов в которых, как это ни парадоксально, он провести у себя дома не может.

«Поэтому пусть он там у себя разберется со своими внутренними врагами, а уж потом ищет врагов во вне. России же нужно реагировать на конкретные действия, а не просто на слова и заявления. А конкретные действия Польша уже давно продемонстрировала: наращивание военного контингента на границе Российской Федерации — это выдвижение стратегии, которая действительно вредит национальным интересам России. Нам нужно отвечать где-то симметрично, а где-то, если это слишком затратно, ассиметрично, что в общем-то Россия уже не раз демонстрировала», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в последние годы Российская Федерация заявляет о беспрецедентной активности военного контингента Североатлантического альянса у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В Кремле не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе, так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.