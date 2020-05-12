Евровидение-2020 пройдет в онлайн-формате

Москва, 12 мая. Международный музыкальный конкурс Евровидение-2020 стартует во вторник, 12 мая, в формате онлайн-выступлений. Финальное шоу состоится 16 мая.

Об отмене крупнейшего культурного мероприятия стало известно еще в марте. Конкурс должен был пройти в Роттердаме, но не состоялся из-за эпидемии коронавируса.

Изначально организаторы не хотели проводить шоу даже в удаленном формате, однако спустя время приняли обратное решение. В онлайн-режиме 12 и 14 мая состоятся полуфиналы шоу, а 16 числа зрители смогут увидеть финальный концерт Europe Shine A Light. Отличием нынешнего Евровидения станет отсутствие зрительского голосования.

В первом полуфинале будут представлены видео участников, в том числе петербургской панк-рейв-группы Little Big, которая будет представлять Россию. Онлайн-концерт продлится два часа.

«Мы хотим не просто показать шоу и представить 41 участника, которых мы ждали в Роттердаме, но и вдохновить и объединить в эти трудные времена людей в Европе и за ее пределами», — рассказал исполнительный продюсер шоу Ситсе Баккер.

Примечательно, что в финале конкурса зрители увидят победителей прошлых лет, а участники исполнят композицию Love Shine A Light, ставшую победителем в 1997 году.