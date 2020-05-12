Бригада «Аль-Кудс» готовится уничтожить прячущиеся в пустыне остатки ИГИЛ

Залогом успешной борьбы правительственных сил Сирии с остатками боевиков запрещенной в РФ группировки «Исламского государства»1 (ИГИЛ1) являются регулярные тренировки личного состава. Тактика боя, работа малыми группами, осмотр и зачистка зданий, специальные упражнения. Такие занятия помогают бойцам эффективней бороться с террористами. Корреспонденты Федерального агентства новостей запечатлели как бойцы «Лива Аль-Кудс» готовятся к уничтожению ИГИЛ.

Несмотря на малую численность банд и недостаток боеприпасов, скрывающиеся в пустыне бадия боевики ИГИЛ по-прежнему являются угрозой как для военных, так и для мирных жителей провинции Дейр-эз-Зор. Хочешь мира – готовься к войне. Бригада «Аль-Кудс» неукоснительно следует принципу этого крылатого выражения.

Несколько часов подряд бойцы «Аль-Кудс» выполняют ряд простых тактических упражнений. Работа с огнестрельным оружием, слаженное взаимодействие двоек, групп и отделений. Засушливый климат провинции вкупе с регулярными длительными рейдами в пустыне принуждают командиров уделять максимум внимания повышению выносливости личного состава.

Чем точнее, быстрее и регулярнее выполняются упражнения, тем больше у каждого бойца шансов на выживание. Пустыня требует от парней неутомимости, слаженности, а специфика боевых действий – грамотной работы в двойках. Слаженная и натренированная двойка, ведущая бой в пустыне, способна действовать эффективнее отделения численностью в 6, а то и 10 человек.

Вот солдаты попарно продвигаются к позиции условного противника, периодически останавливаясь для рекогносцировки линии соприкосновения, ведения подавляющего огня и прикрытия сослуживцев.

В пустыне противников, как правило, разделяют большие расстояния. Огонь ведется из вырытых укрытий, высохших русел ручьев, мелких оврагов. Любые, - даже самые мелкие, перепады высот способны порой не хуже ДЗОТа защитить бойца от огня неприятеля. Возведение укреплений, разумеется, невозможно. Поэтому важно максимально грамотно пользоваться местностью. В первую очередь - вовремя уходить от удара противника. Отработка этого тактического упражнения так же входит в перечень тренировок на полигоне.

Базовые навыки оказания первой помощи раненому и эвакуации товарища с поля боя можно закрепить только путем максимального количества повторений.

«Мы регулярно тренируемся, участвуем в боях и патрулировании местности. Наша основная задача — боевое патрулирование вверенной нам территории. Где-то месяц назад, автомобиль нашего командира Камеруни подорвался на мине во время патрулирования. После этого мы уничтожили несколько машин боевиков ИГИЛ, оснащенных пулеметами ИГ1 и нанесли им большие потери в живой силе», — сообщил корреспонденту ФАН военный командир «Лива Аль-Кудс» в Дейр эз-Зоре Махмуд аль-Хадид.

Какой бы рутинной и скучной ни казалась со стороны эта муштра, именно она приближает то, о чем мечтает, вероятно, каждый боец, потеющий на полигоне... Мир в Сирии. Si vis pacem – para bellum.

1 Организация запрещена на территории РФ.