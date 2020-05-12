Польша назвала Россию «главной угрозой национальной безопасности»

Варшава, 12 мая. Президент Польши Анджей Дуда представил новую стратегию национальной безопасности республики, в которой говорится о том, что политика Москвы «является главной угрозой» для Варшавы.

По его словам, в новой стратегии национальной безопасности Польши отражены ключевые цели и интересы Варшавы, а также закреплено положение, согласно которому политика России якобы представляет «наибольшую угрозу» для Варшавы. Он также добавил, что Польша намерена укреплять сотрудничество в сфере безопасности с Европейским союзом и НАТО. Кроме того, власти республики планируют увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП, передает газета «Известия».

«За пять лет на 30 тысяч солдат увеличилась численность польской армии, и почти на 40% увеличилось финансирование польских оборонных расходов», — сказал президент.

Стоит отметить, что Россия неоднократно указывала на беспрецедентную активность военных сил НАТО у своих границ. Альянс усиливает присутствие своих сил у российских границ, а также требует от своих участников увеличения расходов на военные нужды.

Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО. В Москве не раз заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не намерена оставлять без внимания недружественные действия НАТО.

В феврале 2020 года в ходе Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД России Сергей Лавров призвал западные страны отказаться от культивирования фантома «российской угрозы». Министр подчеркнул, что продвижение НАТО к границам России генерирует неопределенность на европейском пространстве и создает кризис доверия.