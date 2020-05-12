Эксперт Моржаретто рассказал, как изменится авторынок в РФ после окончания пандемии

Падение российского авторынка из-за пандемии коронавируса может стать катастрофичным, поскольку спрос на машины сильно упадет. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал отчет Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) о рекорде по провалу рынка легковых автомобилей в России за всю историю ведения статистики. Как указывают специалисты, за апрель 2020 года, когда в России были приняты ограничительные меры в связи с коронавирусом, в стране было продано на 102 089 новых автомобилей меньше, чем за аналогичный период 2019 года. По словам аналитиков, падение продаж составило 72,4%.

«После исключительно высокого уровня продаж в марте 2020 года в апреле в связи с ситуацией вокруг COVID-19 дилерские организации вынуждены были приостановить или существенно ограничить свою деятельность. По сравнению с тем же месяцем прошлого года продажи упали на 72,4%», — сообщил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Однако партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто заметил, что падение продаж авто в апреле на 70% – это не самый худший сценарий, так как оно могло достигнуть 90%. По его словам, более худшие показатели демонстрировали европейские рынки в условиях карантина.

«У нас 70% — это еще можно жить. Но все равно рынок еще упадет катастрофично. По итогам года падение может составить до 50%, потому что мы выходим из карантина очень тяжело. Понятно, что май уже будет провальным для продаж, а дальше у людей просто физически не будет денег на обновление автопарка. Я надеюсь, что помогут какие-то государственные программы: льготное автокредитование, льготный лизинг, госзакупки. Но восстановления рынка можно ожидать в лучшем случае к концу следующего года», — спрогнозировал Моржаретто в интервью ФАН.

Автоэксперт уверен, что вряд ли отечественный авторынок ждет уход производителей, но некоторые дилерские центры могут закрыться.

«Это малый и средний бизнес, который может физически не пережить отсутствие покупателей и пользователей. В большинстве регионов России эти центры закрыты, люди сидят по домам и что им делать непонятно», — убежден собеседник ФАН.

Оживлению рынка, по мнению Моржаретто, может поспособствовать снятие ограничительных мер в регионах, которые показывали лучшие продажи: Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. Но в данном случае свою роль будет играть цена на автомобили после окончания пандемии. Собеседник ФАН подчеркивает, что скачка цен на авто в 2020 году ждать не стоит ждать, а рост их стоимости будет.

«Дело в том, что курс доллара изменился по отношению к рублю, где падение произошло на 15%. Соответственно, эти проценты все компании включат цену, чтобы не работать себе в убыток. Какие-то дилеры это сделали, а кто-то еще собирается. Но до конца года подорожание авто на 15% произойдет», — добавил автоэксперт.

Ранее о снижении продаж легковых автомобилей в России в текущем году на фоне пандемии COVID-19 говорилось в исследовании консалтинговой компании PwC. Аналитики спрогнозировали, что при отсутствии стресс-факторов падение российского авторынка составит 3,5% — до 1,57 млн машин.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. В ходе исследований было установлено, что возбудителем эпидемии является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила COVID-19 пандемией.