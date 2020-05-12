Выживший на «макарошковой» диете депутат предложил уголовное наказание для чиновников-хамов

Представители власти, позволившие себе публичное оскорбление граждан, которым они служат, должны не просто уходить в отставку и подвергаться штрафам, но еще и садиться в тюрьму. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал новость о том, что в Государственную думу депутатами Александром Хинштейном и Андреем Турчаком был внесен законопроект о введении для чиновников административной ответственности за хамство. Документ предусматривает дисквалификацию государственных служащих, позволивших себе «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме», на срок одного года (со штрафом от 50 до 100 тысяч рублей), а при повторном нарушении — на срок до двух лет (штраф от 100 до 150 тысяч рублей).

«Инициатива крайне важна, — убежден Бондаренко. — И назрела она уже довольно давно. Мы видим, как власть оторвалась от народа, а теперь время от времени проговаривается и выдает то, что думает о людях на самом деле».

Парламентарий призвал бороться не со следствием этой «оторванности» (которой является чванливое хамство), а с ее причиной. И по-настоящему эффективной мерой, как он считает, могло бы стать установление адекватных зарплат для министров и прочих крупных чиновников — на уровне среднего уровня оплаты труда по России.

«Также их надо лишить возможности передвигаться по своим делам на дорогих представительских автомобилях, — предложил депутат. — Пускай пересаживаются на общественный транспорт. Лечение за рубежом чиновникам должно быть запрещено — пусть идут в наши больницы! Вот тогда-то и будут созданы условия для близости власти и народа».

Собеседник ФАН назвал законопроект Турчака и Хинштейна «полумерой», которая не позволит полностью искоренить проблему. Бондаренко призвал ужесточить наказание для чиновников-хамов, сделав его уголовным.

«Если мы хотим вызвать чувство страха у потенциальных нарушителей, то ответственность должна быть серьезной и соответствовать тому объему власти и полномочий, которыми они обладают», — убежден парламентарий.

По его словам, это необходимо сделать, поскольку с каждым годом представители власти в нашей стране деградируют все сильнее и как граждане, и как люди в целом.

«Чиновники отрываются от населения и живут в каком-то своем мире: что Наталья Соколова (бывший министр занятости, труда и миграции Саратовской области, в которой Бондаренко является депутатом. — Прим. ФАН) со своими «макарошками», что Ольга Глацких (директор департамента молодежной политики Свердловской области. — Прим. ФАН), у которой «государство не просило рожать», что Гасан Набиев (депутат Волгоградской областной думы. — Прим. ФАН), заявивший, что маленькие пенсии только у алкоголиков и тунеядцев, — все это лишь начало и лишь вершина этого айсберга. Мы должны понимать, что, если проблему не решать, она будет только усугубляться, и подобные заявления будут все чаще и чаще будоражить общественное сознание», — заявил Бондаренко.

Николай Бондаренко стал известен широкому читателю после того, как сел на «министерскую диету», заключающуюся в поедании одних только макаронных изделий. Политик сделал это в знак протеста против заявления уже упомянутой Натальи Соколовой. Тогда чиновница заявила, что можно легко выжить, тратя на питание всего 3500 рублей в месяц вне зависимости от региона проживания, поскольку «макарошки везде стоят одинаково».