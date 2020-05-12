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Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

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Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

Госдепартамент США запускает новую операцию по оказанию влияния, которая получила название «Медийная инициатива для Ближнего Востока» (MEMI). Через НКО Вашингтон вложит 750 тысяч долларов в «налаживание взаимодействия» и обучение представителей медиабизнеса в арабских странах «правильным ценностям». Чем грозят новые инициативы американских властей странам в регионе — в материале Федерального агентства новостей.

«Сериальная» инициатива Госдепа

В документе Госдепартамента, который оказался в распоряжении RT, указаны основные цели американских «медиаинструкторов»: Иран, Ирак и Сирия — страны Ближнего Востока, где планы США получили серьезные удары. Еще одной важной целью станет Ливия. Весьма вероятно, что и Афганистан, где американцы так и не смогли добиться значимых успехов, является целью этой медиаинициативы.

Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

Смысл программы вполне очевиден: Госдепартамент открытым текстом заявляет, что в рамках обмена намерен «способствовать ценностно-ориентированному производству развлекательных программ». Обмен в рамках НКО ориентирован прежде всего на арабскую молодежь, которой Госдеп собирается «привить ценности» и «активизировать воображение».

«Цель такого обмена — продвижение американских методов и стандартов производства, ценностей и практик американских медийных предприятий, а также укрепление двусторонних отраслевых связей между Америкой и регионом при содействии приближению плюралистического, ценностно ориентированного и высококачественного будущего для индустрии в регионе Ближнего Востока и Северной Африки в условиях роста рынка реализации контента», — приводит RT выдержку из документа.

Основное внимание в проекте будет уделено телевизионному контенту: отлично осознавая, насколько важную роль сейчас играют американские сериалы, Госдеп хочет научить арабскую молодежь «создавать полноценные планы сериалов с проработанными персонажами, сериями и сезонными сюжетными линиями» — которые, разумеется, будут «прививать ценности» и «активизировать воображение» публики в намеченных целями странах.

Научат Америку любить

«Сериальная инициатива» Госдепа появилась на фоне масштабных провалов Пентагона на Ближнем Востоке. Убийство иранского генерала Касема Сулеймани привело к тектоническим сдвигам в восприятии американского присутствия на Ближнем Востоке — Иран показал, что американским войскам можно и нужно сопротивляться, власти и народ Ирака приняли решение выставить вон оккупационные силы, а Сирия благодаря помощи России осталась единым и независимым государством, несмотря на действия террористов, спонсируемых США и Турцией.

Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

Успехи правительственных войск в Сирии, независимая политика президента Башара Асада и поражение террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) стали поводом для расширения американских санкций: сокращение своих возможностей Вашингтон пытается компенсировать, парализуя восстановление страны в условиях коронавирусной пандемии и подрывая возможности сирийской армии в борьбе с террористами. Теперь Госдеп планирует объяснить сирийцам через сериалы, кто «на самом деле» виноват в том, что их страна оказалась в таком тяжелом положении.

Схожая ситуация в Ливии: разрушенная после интервенции НАТО в 2011 году страна, где к власти пришли террористические группировки, все чаще появляется в американских медиа как повод для обвинений в адрес России. Потеряв рычаги влияния по завершении «арабской весны» и не имея повода для новой военной интервенции, Вашингтон ищет способы управлять ситуацией в Ливии с помощью «мягкой силы».

Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

Традиционные методы Госдепа

Глава «Фонда защиты национальных ценностей» Александр Малькевич отметил в комментарии для Федерального агентства новостей, что на новую инициативу Госдеп планирует потратить сравнительно небольшие деньги — в условиях коронавирусной пандемии американцы рассчитывают дешево купить нужные им услуги на Ближнем Востоке.

«То, что мы видим — традиционные методы Госдепа США, который прикармливает НКО за счет грантов. Теперь их цель — Ближний Восток и Северная Африка, регионы, где и без того нестабильно, где полыхает Ливия, где еле-еле очухались Тунис и Египет, где тлеет пожар в Марокко, — а про Ближний Восток и говорить страшно», — напомнил собеседник ФАН.

Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

Чтобы внедрить нужные Вашингтону идеи в страну, Госдепартамент делает ставку на молодежь, активно вовлеченную в «цифровую сферу», используя наиболее популярные форматы вещания. Властям ближневосточных стран следует внимательно присмотреться к НКО, которые готовы будут сотрудничать с агрессором, долгие годы пытающимся разрушить их страны к собственной выгоде.

«Соединенные Штаты оказывают постоянное давление на большинство этих стран, откровенно агрессивно себя ведут, постоянно вводят санкции — за то, за это. НКО, которые находятся в этих странах и готовы принимать деньги от Америки, которая их «мочит», вполне можно назвать «предателями родины», — указал Александр Малькевич. — Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Йемен максимально пострадали от действий США. И тут американцы на голубом глазу говорят: «Давайте мы вам дадим деньги и вы будете развивать «независимое мышление».

Американский стандарт

«Следует особо отметить, что цель обмена — «продвижение американских стандартов», контента, ценностей и практик. Мы эти ценности знаем — это примитивная пропаганда, которая опирается постоянно на «анонимные источники», сливы, утечки, передергивание фактов, — с гневом отметил Малькевич. — Последние несколько лет именно американские СМИ — законодатели фейк-ньюз. Не скрывается даже, что Госдепартамент будет принимать «активное участие» в мероприятиях, семинарах и мастер-классах».

Ориентация на максимально популярные форматы не может не беспокоить — Америка планирует наступление в той сфере, в которой обладает огромной силой и влиянием.

Малькевич назвал медиа-инициативу Госдепа США ответом на фильм «Шугалей»

«Тревожит, что речь о сериалах. Америка действует грамотно, мы вынуждены это признать — языком массовой культуры хотят ответить на возмущение общества. Это словно ответ на выход нашего интересного, качественного и хорошо сделанного фильма «Шугалей», где показаны реальные проблемы в Ливии, — отметил глава Фонда защиты национальных ценностей, который продолжает работу над возвращением своих сотрудников, похищенных в Ливии.

Теперь американцы спохватились и будут в той же Ливии с помощью своих НКО снимать сериалы о том, как все обстоит с точки зрения американцев. Я думаю, отечественным структурам стоит задуматься о том, как не упустить инициативу в чужие руки и не допустить, чтобы игра шла «в одни ворота». Что это за «игра» и к чему это приводит, мы видим безостановочно».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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