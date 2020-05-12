LIVE: Новые меры поддержки и выход из самоизоляции

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят онлайн-эфир на тему «Новые меры поддержки и выход из самоизоляции».

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, кроме того были озвучены новые меры поддержки граждан и бизнеса. Особый упор сделан на помощь семьям с детьми и сохранении рабочих мест.

В рамках нашего эфира мы обсудим насколько важны и эффективны предлагаемые меры, какая дополнительная помощь необходима еще и как быстро Россия выйдет из режима самоизоляции.

Присоединяйтесь к обсуждению в прямом эфире!