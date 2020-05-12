Путин провел встречу с главой «Роснефти» Сечиным

Москва, 12 мая. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главным исполнительным директором компании «Роснефть» Игорем Сечиным в Ново-Огарево. Об этом сообщила пресс-службе Кремля.

В ходе встречи Сечин сообщил, что по итогам прошлого года «Роснефть» стала крупнейшим налогоплательщиком РФ, сформировав на 18% доходную часть бюджета. Инвестиционная компания в 2019 году составила порядка 950 млрд рублей, добавил Сечин. В этом году инвестпрограмма может быть сокращена на 200 млрд рублей, отметил он.

«Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, – это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств <…> Если бы была возможность увеличения лимитов на кредитора, это сильно помогло бы поддержать наши инвестиционные программы», — приводит слова Сечина пресс-служба Кремля.

Также глава «Роснефти» обратил внимание на ситуацию в геологоразведке. Он попросил Путина рассмотреть возможность переноса налоговых платежей на будущие периоды, а также приведения в соответствие тарифов транспортных монополий к текущим ценам на рынке.

Также Сечин отчитался о начале поисково-разведочного бурения на Таймыре в рамках проекта «Восток Ойл». Удалось опустить первый танкер Aframax на газомоторном топливе, отметил глава компании.