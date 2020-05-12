Петров предостерег Хэмилтона от поспешных решений о переходе в «Феррари» на место Феттеля

Москва, 12 мая. Российский автогонщик и бывший пилот команды «Катерхэм» в Формуле-1 Виталий Петров заявил, что пилоту команды «Мерседес» Льюису Хэмилтону не стоит торопиться с принятием решения о переходе в команду «Феррари» на место Себастьяна Феттеля.

В Интернете публикуется непроверенная информация о том, что на место Феттеля в «Феррари» может претендовать пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон. А сам Себастьян пойдет обратным курсом в немецкую команду.

«Но Льюису не надо принимать поспешных решений. Мне кажется, что пока у Хэмилтона есть победная команда, он вряд ли куда-то перейдет в другое место», — добавил Петров.

Напомним, что накануне Феттель признался, что у него с командой возникли финансовые разногласия. В «Феррари» подтвердили, что отношения с автогонщиком действительно были не самыми гладкими. При этом представители «Скудерии» не стали называть главную причину такого решения, передает «НьюИнформ».

«У нас нет желания оставаться вместе после окончания этого сезона. Финансовые вопросы не сыграли никакой роли в переговорах», — признался Феттель.

Петров считает, что очень сложно оценивать решение Феттеля, потому что никто не знает, что на самом деле происходит сейчас в команде «Феррари».

Себастьян Феттель начал картеру в Формуле-1 в качестве пилота команды BMW. Он впервые появился на трассе в рамках Гран-при США в 2007 году. Начиная с Гран-при Венгрии в сезоне 2007 и до конца 2008 года выступал за команду Toro Rosso. С 2009 по 2014 год являлся пилотом «Ред Булла», а затем на три года перешел в «Феррари».