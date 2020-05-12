Вирусолог назвал главную опасность вакцины от коронавируса

Москва, 12 мая. Ученые могут и не создать вакцину от коронавируса в установленный срок, предупредил заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

По его словам, если вакцину и создадут, то она не обязательно будет отвечать требованиям безопасности. Виталий Зверев добавил, что SARS-CoV-2 является очень сложным вирусом, однако пока все попытки создать вакцину не дали положительного результата.

«Последняя попытка создать вакцину против коронавируса у свиней не увенчалась успехом. Антитела образовывались, но они оказывались токсичными, в результате чего животные погибали», — сказал вирусолог.

Он добавил, что именно «поэтому на сегодняшний день нельзя сказать точно, найдут ли вакцину». Эксперт назвал главную опасность вакцины от коронавируса. Если она будет разработана, то не факт, что будет безопасна, заметил эксперт. По его словам, обычно на изучение вакцины уходит пять лет, но в случае совмещения фаз испытаний сроки можно сократить, пишет «Царьград».

Ученые из Эстонии, напомним, выявили две мутации коронавируса. В пресс-службе Тартуского университета отметили, что «у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии».

Телеведущий и российский врач Александр Мясников ранее рассказал о «странностях» в поведении коронавирусной инфекции нового типа.