Ученые нашли доказательства огромного взрыва на Луне  

Москва, 12 мая. Ученые нашли доказательства огромного взрыва, который произошел на Луне миллионы лет назад. Причиной взрыва стало падение гигантского астероида, который расплавил кору спутника.

Специалисты изучили грунт, который был доставлен экспедицией «Аполлона-17» в 1972 году. В образце грунта содержались частицы минерала бадделеита, который образовался из другого элемента — фианита. Этот минерал используется ювелирами для имитации алмаза. Фианит образуется при температуре в 2,3 тысячи градусов по Цельсию.

В статье, опубликованной в издании Nature Astronomy, ученые предположили, что Луна столкнулась с огромным астероидом более 43 288 миллионов лет назад. Это послужило причиной появления в грунте бадделеита.

Автор статьи Ли Уайт объяснил, что сделанные по итогам исследования выводы могут приоткрыть тайну прошлого Земли. Наша планета более геологически активна, движение тектонических плит скрывает древние пласты с возможными следами космических воздействий. На Луне таких активных процессов нет, спутник, по сути, является окном в прошлое Земли, пишет телеканал «Звезда».

Ранее профессор Российской академии наук, заведующий отделом Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что взволновавший мир астероид 1998 OR2 мог разрушить часть Земли только в том случае, если бы упал на нее, пока следует контролировать лишь небесные тела размером больше 140 метров.