ФСБ предотвратила теракт в Кимрах в Тверской области

Москва, 12 мая. ФСБ России предотвратила теракт в городе Кимры Тверской области. Причастный к планируемой атаке задержан, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Злоумышленник оказался гражданином РФ, 2001 года рождения. У него были изъяты переделанный под боевой травматический пистолет «ПМ», несколько коктейлей Молотова, холодное оружие, а также дневники с данными о планируемом преступлении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к теракту. Задержанный находится под стражей. Его мотивы и все обстоятельства подготовки к теракту уточняются. Выясняется его возможная причастность к запрещенным группировкам.

При проверке было установлено, что мужчина ранее был причастен к подготовке поджогов зданий госорганов власти, совершал вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и госслужащих.