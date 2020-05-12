Бизнес попросил разрешить туристические поездки внутри России с 1 июня

Москва, 12 мая. Представители российского бизнеса предложили разрешить туристические поездки внутри страны с 1 июня. Соответствующее письмо направлено министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

По мнению представителей туристического бизнеса, от всех ограничений, введенных из-за коронавируса, можно будет отказаться с 1 января 2021 года. По мнению специалистов, уже с начала лета можно разрешить россиянам из регионов с низким уровнем распространения коронавируса путешествовать в такие же субъекты.

«Российский союз туриндустрии (РСТ) и Российская гостиничная ассоциация (РГА) предлагают с 1 июня 2020 года разрешить турпоездки внутри страны как минимум между регионами с низким уровнем заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.

Как пишет «ФедералПресс», также бизнес призывает с 1 июля 2020 возобновить взаимные туристические поездки между странами с низким уровнем распространения коронавируса.

Ранее стало известно, что Грузия с 1 июля откроет границы для иностранных туристов. Об этом заявил премьер-министр страны Георгий Гахария.

По его словам, к этому времени Грузия возобновит сухопутное и авиационное сообщение, которое было остановлено в конце марта из-за пандемии коронавируса.

Гахария уточнил, что с середины июня в стране будет возобновлен внутренний туризм, а в июле Грузия сможет принять иностранных туристов. Для них планируется создать так называемые «безопасные коридоры». Отметим, что Грузия стала не первой страной, которая заявила о планах открыть туристический сезон в этом году. Ранее об аналогичных планах заявляли и в Турции. В июне Анкара собирается открыть авиасообщение с 19 странами, среди них — Грузия, Белоруссия, Германия, Япония, Канада и Китай. Полеты в Россию Турция собирается открыть в июле.