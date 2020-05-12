Как победить фашизм в России. Роман Носиков о Рашкине, Навальном и борьбе с не тем народом

День Победы не может не вдохновлять. Это свойство всех великих событий — пробуждать человека к мыслям и действиям даже своими отголосками.

Но результат этого побуждения зависит, конечно, в первую очередь от личности. А иногда и от сочетания личностей, оказавшихся каким-то образом связанными друг с другом.

Вот отличный пример — депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков, в свое время уволенный из КГБ без права ношения формы. 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне вдохновила Валерия Федоровича на подвиги на Пушкинской площади в Москве, а Геннадия Владимировича — на площадную брань в Twitter.

Подвиг Рашкина заключался в проведении в центре столицы несанкционированного массового мероприятия во время режима самоизоляции. То есть когда в городе запрещены любые массовые мероприятия — и политические, и неполитические. Когда пришлось даже перенести ежегодный традиционный парад и «Бессмертный полк».

Полиция долго уговаривала собравшихся прекратить нарушать закон, но в итоге была вынуждена задержать участников «перформанса».

Самого Рашкина, правда, схватить не удалось: на него, как депутата Госдумы, распространяется неприкосновенность. Но поскольку у депутатов Мосгордумы такой брони не оказалось, они были задержаны — всего человек десять.

Впрочем, перед задержанием они успели продемонстрировать свое богатое внутреннее содержание, развернув красный транспарант с надписью «КПРФ. Подняли над Рейхстагом, поднимем над Кремлем».

Что там поднимала над Рейхстагом КПРФ, не сообщается. Можно предположить, что члены Компартии намекают на свою руководящую роль в победе над нацистской Германией в 1945 году.

В этом КПРФ удивительно напомнила твиттер Белого дома, поздравившего США и Великобританию с победой над нацизмом со словами про всепобеждающий американский дух.

Действительно, победа над нацизмом нынче плохо лежит — грех не подобрать. Русский народ, за здоровье которого поднимал свой знаменитый тост Иосиф Сталин, перебьется. Американцам и КПРФ победа нужнее.

После задержания началась вторая, не менее креативная часть шоу — завывания в Twitter. Они высвечивали интеллект участников и сочувствующих просто как прожектором.

«9 мая в Москве полицаи задержали... депутатов Мосгордумы (ВЫСШИЙ орган законодательной власти) при попытке... возложить цветы к мемориалу павших воинов! — заявил сочувствующий Гудков-старший. — Это все, что Вам нужно понимать о нынешнем путинском режиме. Он давно сгнил!»

Где экс-гэбист отыскал на Пушкинской площади «мемориал павших воинов», неясно. Но это не все, что вам нужно понимать о Гудкове.

«В автозак за Красное знамя Победы? Через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны в центр Москвы с Красным знаменем Победы пришли депутаты-коммунисты разных уровней, чтобы отдать дань памяти всем тем, кто грудью защитил нашу Родину от фашистов», — столь же громко возмущался честный Рашкин.

С тем же успехом он мог начать свой твит так: «В автозак за белый цвет кожи?» или «В автозак за русскую речь?» — правды в нем осталось бы столько же.

«Задержания в День Победы — признак фашизации режима», — добавил спустя несколько часов twitter-аккаунт КПРФ.

«Полицаи», «фашизация», «Повесили над Рейхстагом, повесим над Кремлем»… Короче говоря, в стране к 9 Мая сложилось настоящее антифашистское подполье. Оно состоит из хозяев ЧОПов, депутатов парламента, ну и безработных поедателей донатных омаров, конечно.

Речь о Навальном, разумеется. Он еще семь лет назад, и тоже на День Победы, внес словечко «полицаи» в оппозиционный лексикон. Нет, его не вешали и даже не пытали. Сотрудники полиции в Кирове всего лишь пришли в офис Навального проверить, нет ли там экстремистских материалов, отреагировав на заявление граждан.

«В канун Праздника Победы полицаи нагрянули с обыском к русским людям...» — возвестил в далеком 2013 году Алексей Анатольевич, который тогда еще слыл националистом и не гнушался слова «русские».

Кстати именно благодаря этому союзу меча и орала, то есть смычке коммунистов и либералов, в Мосгордуме теперь обитают совершенно фантастические существа вроде Екатерины Енгалычевой и Елены Шуваловой. На этом видео первая демонстрирует экстрасенсорные способности — падает от ментального удара. А вот тут вторая борется против измерения температуры как начальной стадии забора ее почек в пользу детей олигархов.

Этой жути в Мосгордуме было бы еще больше, если бы «умное голосование» Навального действительно чего-то стоило. И все же несколько птенцов гнезда Рашкина смогли просочиться в столичный парламент и теперь высиживают такие идеи и мероприятия.

Вообще говоря, этот союз «либерала» Навального с «коммунистом» Рашкиным, заключенный под сенью звездно-полосатого стяга и на деньги Михаила Ходорковского, в будущем обещает нам таких политических деток, что Катя с Леной покажутся унылыми людьми. В первый раз у МБХ вышло откровенно неудачно: скупке фракции КПРФ в Госдуме на деньги ЮКОСа вовремя помешали. Теперь — вторая попытка.

Ну, с «Красной Капеллой» все ясно. А где же фашисты и Гитлер? Ведь если полицейские — это полицаи, а Кремль — Рейхстаг, то должен быть и Гитлер? Кто же имеется в виду?

Неужто президент России, только что обратившийся к гражданам с такими словами:

«Родные мои! Понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми, внуками. Но сейчас нужно еще потерпеть. Это не пустые слова, это вопрос жизни. Мы переживаем за вас и делаем все возможное, чтобы оградить вас от угрозы вируса».

Но вы погодите смеяться, я сейчас несмешное скажу.

Фашизм и Гитлер не бывают без фашистов. Кто-то же должен превратить Кремль в «Рейхстаг», чтобы потом его штурмовали Рашкин с Гудковым?

Итак, для фашизма нужны фашисты. Те, на ком держится строй. Люди, осуществляющие террористическую диктатуру. А также молчаливое большинство, с одобрения которого совершаются все преступления и творятся все ужасы — вроде удаления с улицы активиста с гармонью из-за карантина.

И это — мы. То есть я. Вы, уважаемые читатели. И остальные 86% «анчоусов». Мы, в глазах рашкиных, гудковых и навальных, — та самая фашистская колорадская вата. Ведь это мы каждый раз выбираем президентом не того. Потому что и сами мы — «не тот народ».

Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя внимательно и поймите простую вещь: против фашиста все дозволено. Поэтому все дозволено против вас. И чтобы Россия стала свободной от фашизма, хозяевам ЧОПов, грозе омаров и депутату Рашкину нужно победить вас.

В этом и заключается главный фронт их борьбы.