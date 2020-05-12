Жириновский обвинил Польшу в развязывании Второй мировой войны

Москва, 12 мая. Ответственность за развязывание Второй мировой войны несет Польша, из-за позиции которой нельзя было оказать помощь Чехословакии. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Польша — главный виновник, это она развязала Вторую мировую войну», — подчеркнул политик.

По мнению Жириновского, именно из-за позиции Польши Чехословакия была «поглощена» Адольфом Гитлером и осталась без помощи.

«И в случае нападения на саму Польшу тоже помощь оказать ей не смогли бы никто», — подытожил лидер ЛДПР.

Ранее писатель и историк Третьего рейха Константин Залесский в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал о роли Польши в оккупации Чехословакии Гитлером. По словам эксперта, Польша фактически сотрудничала с нацистской Германией и вступила в так называемый «Мюнхенский сговор». В результате поляки приняли участие в разделе Чехословакии, забрав себе Судетскую область. Залесский подчеркнул, что Варшава в те годы повела себя «агрессивно и беспардонно», а также нарушила международное право.

Как отметил эксперт, поляки всегда старались действовать в русле немецкой внешней политики, собираясь совместно с Вермахтом «топтать брусчатку Красной площади». По словам историка, Варшава и по сей день придерживается схожей риторики.