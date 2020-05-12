Сирия, 12 мая. 70 человек отравились в лагере для беженцев в оккупированном районе на севере Идлиба. «Силы освобождения Африна» заявили об убийстве шести протурецких боевиков в Алеппо. Еще один турецкий конвой въехал на территорию САР, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в краже цистерны с топливом в районе города Аш-Шула на западе Дейр-эз-Зора; организовало засаду в районе Ханакина в иракской провинции Дияла.

Курдские вооруженные бандгруппы: заявили об убийстве шести протурецких боевиков в городах Африн и Мареа на севере Алеппо.

ВС Турции: переправили еще один военный конвой в Идлиб.

Соединенные Штаты: обезвредили СВУ на магистрали Хасака — Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Военный источник в Twitter (warcoresponted) со ссылкой на порталы, подконтрольные курдской группировке «Силы освобождения Африна», заявляет о том, что члены формирования предприняли вылазки в городах Африн и Мареа в северной части Алеппо. Утверждается, что в результате нападений были шесть и ранены как минимум трое протурецких боевиков. Никаких подробностей о произведенных налетах пока не поступало. Напомним, «Силы освобождения Африна» объявили о начале подпольной деятельности в районах, контролируемых поддерживаемыми Анкарой бандгруппами, после потери контроля над Африном в результате операции «Оливковая ветвь».

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (SteeleSyAA) сообщает о том, что военнослужащие армии США обнаружили СВУ на шоссе Дейр-эз-Зор — Хасака. Его удалось обезвредить. Бомба была заложена на обочине дороги на пути следования американского военного конвоя. Предполагается, что к попытке организации взрыва имеют отношение боевики подпольных групп «Исламского государства».

Между тем к северо-западу от административного центра провинции в одном из районов, занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF), произошла вылазка неизвестных. Как передает интернет-портал Masar Press Agency, группа радикалов организовала нападение на один из контрольно-пропускных пунктов формирования у города Аль-Хосан. В результате развернувшихся столкновений были убиты как минимум три курдских боевика. В совершении налета подозреваются террористы «Исламского государства», действующие в составе «спящих ячеек».

Ранее сообщалось об уничтожении грузового автомобиля, перевозившего топливо, на контролируемых правительственными войсками территориях региона. По данным военного источника в Twitter (QalaatAlMudiq), инцидент произошел в пустынном районе неподалеку от города Аш-Шула. Кроме того, стало известно, что перед тем как сжечь транспортное средство, нападавшие забрали цистерну. Никакой информации о судьбе водителя пока не поступало.

Провинция Идлиб

В лагере для беженцев у города Дейр-Хасан, который находится в северной части провинции недалеко от границы с Турцией, 70 человек, в том числе 31 ребенок и 21 женщина, были госпитализированы с отравлением. По предварительной информации, интоксикация произошла после употребления в пищу еды, предоставленной одной из гуманитарных организаций. Как известно, прежде всего гумпомощь в этот район доставляется Организацией Объединенных Наций (ООН). Более подробная информация о случившемся пока выясняется.

Тем временем на территорию провинции въехал еще один военный конвой из Турции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), колонна с подкреплениями пересекла границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лусин».

Ирак

Снова наблюдаются столкновения между террористами и бойцами проправительственного ополчения «Хашд Шааби» в провинции Дияла. Согласно данным Twitter-канала (Syria_news15), боевики «спящих ячеек» «Исламского государства» устроили засаду в районе города Ханакин. В результате под ударом джихадистов оказался автомобиль мирных жителей, в котором также находился ребенок. Отмечается, что бойцам Сил народной мобилизации удалось эвакуировать мальчика из загоревшегося транспортного средства. О состоянии его родителей пока ничего неизвестно.

1 Организация запрещена на территории РФ.