Сирия, 12 мая. Минобороны Турции сообщило о нейтрализации трех курдских боевиков в зоне операции «Источник мира». США продолжают расширение базы у поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. Террористы провоцируют стычки с САА на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обмениваются ударами с боевиками в южной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о попытке организовать взрыв на шоссе Дейр-эз-Зор — Хасака в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции: сообщили о нейтрализации трех курдских боевиков, пытавшихся пробраться в зону операции «Источник мира» на северо-востоке САР.

Соединенные Штаты: пытаются упрочить свои позиции в богатых энергоресурсами районах Дейр-эз-Зора.

«Хашд Шааби» (Силы народной мобилизации): потеряли двух бойцов в результате вылазки ИГ1 в провинции Дияла.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что Соединенные Штаты продолжают расширять свою военную базу в районе нефтяного месторождения Аль-Омар на востоке провинции. На пути к объекту были замечены новые американские конвои с техникой и материально-техническим обеспечением. Напомним, накануне также поступали сведения о прибытии подкреплений на базу США в южной части соседней провинции Хасака. Кроме того, несколько дней назад стало известно о создании объекта в районе населенного пункта Аль-Джазарат. Как отмечают военные эксперты, подобные меры принимаются с целью упрочить контроль за богатыми энергоресурсами районами.

Между тем интернет-портал Deir ez Zor 24 со ссылкой на подконтрольные ИГИЛ1 медиапорталы заявляет, что взрыв на шоссе, пролегающем между Дейр-эз-Зором и Хасакой, попытались организовать террористы «Исламского государства». Напомним, СВУ, заложенное боевиками на обочине дороги, было демонтировано американскими военнослужащими.

Провинция Идлиб

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что в южной части провинции вновь отмечаются взаимные обстрелы на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. В ответ на провокационные обстрелы артиллерия правительственных сил открыла огонь по военным объектам террористов на окраинах населенного пункта Флайфель. Никакой информации о нанесенном боевикам уроне в живой силе или технике пока не поступало.

Как известно, на линии разграничения сил в Идлибской зоне деэскалации действует режим прекращения огня. Он вступил в силу 6 марта в рамках договоренностей, достигнутых по итогам переговоров между президентами Турции и РФ. Тем не менее некоторые из антиправительственных бандгрупп отказались соблюдать перемирие. Среди них группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Хуррас ад-Дин».

Провинция Хасака

Официальный Twitter-канал Министерства национальной обороны Турции (tcsavunma) заявил о новой попытке курдских боевиков проникнуть в зону операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Группа террористов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) была замечена у линии разграничения сил — в результате трое диверсантов были нейтрализованы. Напомним, территории на севере Хасаки и соседней Ракки перешли под контроль ВС Турции и выступающих на их стороне формирований осенью прошлого года.

Ирак

Появилась уточненная информация о вылазке террористов «Исламского государства» в провинции Дияла. По данным Twitter-канала (alsharqiyatv), боевики активировали СВУ в деревне Махиас, в результате чего погибли два бойца проправительственного ополчения «Хашд Шааби». Напомним, ранее также сообщалось, что из-за взрыва произошло возгорание в автомобиле гражданских лиц. Находившегося внутри ребенка удалось спасти.

Таким образом, в регионе заметно активизировалась подпольная деятельность террористов. Напомним, накануне в отряд Сил народной мобилизации также подвергся нападению джихадистов у населенного пункта Умм-Талил на северо-востоке провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.