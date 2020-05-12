Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ выгоды от кредитных каникул

Москва, 12 мая. Материальную выгоду, полученную заемщиком в период кредитных каникул, освободят от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект Госдума приняла сразу в трех чтениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Госдуму группой депутатов во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Законопроектом предлагается освободить от налогообложения материальную выгоду, полученную при реализации заемщиком права на изменение условий кредитного договора. Новая норма будет применяться в отношении доходов физлиц, полученных ими начиная с налогового периода 2020 года. Авторы инициативы рассчитывают, что ее принятие поможет поддержать потерявших источник дохода граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Как пояснил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, разработка инициативы была вызвана необходимостью скорректировать налоговое законодательство под ту деятельность, которая сейчас направляется на поддержку граждан.

Напомним, ранее Госдума освободила от НДФЛ, не признав материальной выгодой те прощения процентов или отсрочки по ипотечным кредитам, которые получали граждане. Закон был направлен на поддержку тех, кто взял ипотеку и оказался в трудной жизненной ситуации.

«Год назад такие инструменты, как отсрочка по кредиту, взятому в банке, или вопросы частичного или полного списания процентов по кредиту, или даже части кредита, были абсолютной редкостью. Сегодня все эти меры входят в тот антикризисный пакет, который принят на уровне законодательства», — отметил Макаров.

По его словам, рассматриваемый законопроект расширяет хорошо зарекомендовавшую себя норму на все виды поддержки граждан, которые можно получить в связи с отсрочкой по кредиту или списанием части долга, либо списанием процентов.