Сообщество спецназа США глумится над коллегами, провалившимися в Венесуэле

После того, как спецслужбы Венесуэлы предотвратили операцию «Гидеон» и к данному моменту уже захватили порядка 45 террористов, которые должны были выкрасть или убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в социальных сетях и на страницах СМИ бывшие и действующие сотрудники частных военных компаний и сил специального назначения США откровенно глумятся над своими же товарищами, задержанными в Венесуэле.

Общий посыл наката, который разгоняется в американских социальных сетях, представляет собой утверждения, что сотрудники ЧВК Silvercorp, получившие заказ на устранение Мадуро, не обладали соответствующей квалификацией для выполнения такого сложного задания. Высказывается мнение, что эта частная военная компания представляла собой скорее цирковую группу, которая разыгрывала перед потенциальными заказчиками спектакли, демонстрируя то, чего не было на самом деле — и за что получала контракты. А в итоге не смогла их реализовать. Так бывает, когда амбиции есть, а реальных возможностей нет. Однако давайте разбираться.

Буквально недавно ЧВК Silvercorp хвалилась своим присутствием возле Дональда Трампа, и тогда их никто не называл неудачниками и проходимцами — компания считалась достаточно профессиональной, чтобы получить подряд на охрану столь высокопоставленного лица. Исполнительный директор ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, а также его сотрудники Айрон Берри и Люк Денман, ранее проходившие службу в «зеленых беретах», соответственно, были на хорошем счету как по исполняемым контрактам, так и на памяти своих бывших сослуживцев по войскам специального назначения, и никто о них плохо не отзывался. Ровно до того момента, как Гудро во всеуслышание не заявил, что к планированию операции по устранению Мадуро причастен Белый дом. Да и задержанные в Венесуэле Берри и Денман достаточно откровенно наговорили на камеру столько интересного, что внешнеполитическое ведомство США «слегка» оторопело — таких чистосердечных признаний в подготавливаемом преступлении не было давно, от чего, видимо, и опыт утратился по технологии «отмазывания» своих горе-вояк.

#BREAKING | Venezuelan government presents the testimony of the second mercenary and U.S. national captured while attempting an armed incursion, aimed to take President @maduro_en in a plane to the U.S. This is part of Airan Berry confession: pic.twitter.com/5verffHrI2