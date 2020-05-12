Сообщество спецназа США глумится над коллегами, провалившимися в Венесуэле

После того, как спецслужбы Венесуэлы предотвратили операцию «Гидеон» и к данному моменту уже захватили порядка 45 террористов, которые должны были выкрасть или убить президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в социальных сетях и на страницах СМИ бывшие и действующие сотрудники частных военных компаний и сил специального назначения США откровенно глумятся над своими же товарищами, задержанными в Венесуэле.

Общий посыл наката, который разгоняется в американских социальных сетях, представляет собой утверждения, что сотрудники ЧВК Silvercorp, получившие заказ на устранение Мадуро, не обладали соответствующей квалификацией для выполнения такого сложного задания. Высказывается мнение, что эта частная военная компания представляла собой скорее цирковую группу, которая разыгрывала перед потенциальными заказчиками спектакли, демонстрируя то, чего не было на самом деле — и за что получала контракты. А в итоге не смогла их реализовать. Так бывает, когда амбиции есть, а реальных возможностей нет. Однако давайте разбираться.

Буквально недавно ЧВК Silvercorp хвалилась своим присутствием возле Дональда Трампа, и тогда их никто не называл неудачниками и проходимцами — компания считалась достаточно профессиональной, чтобы получить подряд на охрану столь высокопоставленного лица. Исполнительный директор ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, а также его сотрудники Айрон Берри и Люк Денман, ранее проходившие службу в «зеленых беретах», соответственно, были на хорошем счету как по исполняемым контрактам, так и на памяти своих бывших сослуживцев по войскам специального назначения, и никто о них плохо не отзывался. Ровно до того момента, как Гудро во всеуслышание не заявил, что к планированию операции по устранению Мадуро причастен Белый дом. Да и задержанные в Венесуэле Берри и Денман достаточно откровенно наговорили на камеру столько интересного, что внешнеполитическое ведомство США «слегка» оторопело — таких чистосердечных признаний в подготавливаемом преступлении не было давно, от чего, видимо, и опыт утратился по технологии «отмазывания» своих горе-вояк.

#BREAKING | Venezuelan government presents the testimony of the second mercenary and U.S. national captured while attempting an armed incursion, aimed to take President @maduro_en in a plane to the U.S. This is part of Airan Berry confession: pic.twitter.com/5verffHrI2 — teleSUR English (@telesurenglish) May 7, 2020

Как ни крути, а то, что происходило в первых числах мая на побережье Венесуэлы, иначе как реинкарнацией «Бухты свиней» и не назвать. Тогда, в 1961 году, американские наемники, высаженные в Плайя-Хирон с целью свержения Фиделя Кастро, потерпели сокрушительное поражение, в результате которого 114 было убито и 1202 наемника взято в плен. ЦРУ США, которое спланировало и проводило данную акцию, потеряло погибшими шесть своих сотрудников, кроме того, кубинцы сбили 12 американских самолетов и потопили четыре десантных корабля. После такого решительного разгрома сил вторжения в Организации Объединенных Наций 40 стран решительно осудили американскую агрессию в отношении Кубы. А кто осудил их сейчас?

На допросе Айрон Берри даже сказал, что не знал о том, что похищение или убийство Николаса Мадуро является преступлением. Так, на минуточку, вторгнуться на территорию суверенного государства и убить главу страны для гражданина США не является преступлением. Собственно, в этом мнении он отражает всю государственную политику США в отношении любой другой страны мира. Ничего личного, человек системы. А так как он человек системы, то должен понимать, что весь вал презрения и публичного глумления, который подняли его бывшие сослуживцы и коллеги по промыслу, есть не что иное, как отвлечение внимания от организующей роли правительства Соединенных Штатов Америки во всей этой дикой истории, получившей название «операция «Гидеон». Однако слов из песни не выкинешь: элита американской армии — «зеленые береты» — получила по зубам как банда понтовых гопников.

Разумеется, кто-то с недоверием воспринял информацию о высочайшем профессионализме (как оказалось) сотрудников венесуэльских спецслужб, умело «принявших» агрессоров. Но тут уж, как говорится, все факты налицо — вот арестованные граждане США, вот видео с их признаниями, а вот и привет от кого-то, кто мог протянуть руку помощи в виде футболки, надетой на Айрона Берри перед записью его признаний на видео. Эти «кто-то» тоже зачетно поглумились, а заодно и пламенный привет передали, не иначе.