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Экономисты объяснили, какие последствия ждут США после сокращения числа буровых установок

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Экономисты назвали для США последствия исторического сокращения числа буровых установок

Для нефтедобывающей отрасли США крупное сокращение числа буровых установок будет иметь негативные последствия: банкротства мелких и средних игроков, работающих на заемных средствах, продолжится. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Масштабное сокращение

Соединенные Штаты переживают самое масштабное снижение числа буровых установок в истории из-за пандемии нового типа коронавируса. При этом дно сокращений еще не было пройдено. Об этом говорится в материалах норвежской консалтинговой компании Rystad Energy на основе статистики бурения от Baker Hughes.

Сообщается, что общее количество горизонтальных нефтяных буровых установок упало ниже 270 — на 57% ниже по сравнению с пиком в 624 установки в марте 2020 года. Число газовых буровых установок на прошлой неделе сократилось до 70 штук, что на 54% ниже предыдущего пика, наблюдавшегося в июне 2019 года.

Экономисты назвали для США последствия исторического сокращения числа буровых установок

Текущее сокращение числа буровых установок по величине снижения уже опередило спад 2015-2016 годов. Тогда наибольшее процентное снижение по сравнению с пиковыми значениями вырастало до 53-54%.

Падение спроса

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что снижение числа буровых в США — это следствие падения спроса на нефть на мировом и внутреннем рынке. Сланцевая добыча имеет свою специфику — для сокращения производства достаточно прекратить бурение новых скважин.

«Это чисто техническое снижение, которое для мирового рынка нефти большого значения не имеет, так как спрос упал на рекордные 30 миллионов баррелей в сутки. Для нефтедобывающей отрасли США этот факт, конечно, будет иметь негативные последствия: банкротства мелких и средних игроков, работающих на заемных средствах, продолжится», — пояснил Артем Деев.

Однако, по мнению экономиста, по мере восстановления спроса нефтяникам будет достаточно начать снова бурить скважины, что они и сделают — добыча быстро восстановится в прежних объемах.

Кроме того, он считает, что нефтяной кризис не нанесет значительного урона доллару Соединенных Штатов. В США доля нефтяной отрасли составляет только 7%, а доллар не привязан с стоимости нефти или спросу на черное золото, заключил Артем Деев.

Экономисты назвали для США последствия исторического сокращения числа буровых установок

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин напомнил, что на протяжении всего прошлого года количество буровых установок в США планомерно уменьшалось, но это не только не приводило к сокращению добычи, а, наоборот, — била исторические рекорды.

«Кроме того, в Штатах есть большое количество производственных резервов в виде пробуренных, но незаконченных скважин (DUC). В случае улучшения рыночной конъюнктуры они могут быть быстро введены в эксплуатацию, что позволит оперативно нарастить добычу нефти. На доллар эта ситуация вряд ли повлияет, так как нефтегазовая отрасль в США является всего лишь одной из многих, не играя доминирующей роли в формировании доходной части бюджеты или динамики ВВП страны», — заключил Дмитрий Бабин.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.

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