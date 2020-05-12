Экономисты объяснили, какие последствия ждут США после сокращения числа буровых установок

Для нефтедобывающей отрасли США крупное сокращение числа буровых установок будет иметь негативные последствия: банкротства мелких и средних игроков, работающих на заемных средствах, продолжится. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Масштабное сокращение

Соединенные Штаты переживают самое масштабное снижение числа буровых установок в истории из-за пандемии нового типа коронавируса. При этом дно сокращений еще не было пройдено. Об этом говорится в материалах норвежской консалтинговой компании Rystad Energy на основе статистики бурения от Baker Hughes.

Сообщается, что общее количество горизонтальных нефтяных буровых установок упало ниже 270 — на 57% ниже по сравнению с пиком в 624 установки в марте 2020 года. Число газовых буровых установок на прошлой неделе сократилось до 70 штук, что на 54% ниже предыдущего пика, наблюдавшегося в июне 2019 года.

Текущее сокращение числа буровых установок по величине снижения уже опередило спад 2015-2016 годов. Тогда наибольшее процентное снижение по сравнению с пиковыми значениями вырастало до 53-54%.

Падение спроса

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что снижение числа буровых в США — это следствие падения спроса на нефть на мировом и внутреннем рынке. Сланцевая добыча имеет свою специфику — для сокращения производства достаточно прекратить бурение новых скважин.

«Это чисто техническое снижение, которое для мирового рынка нефти большого значения не имеет, так как спрос упал на рекордные 30 миллионов баррелей в сутки. Для нефтедобывающей отрасли США этот факт, конечно, будет иметь негативные последствия: банкротства мелких и средних игроков, работающих на заемных средствах, продолжится», — пояснил Артем Деев.

Однако, по мнению экономиста, по мере восстановления спроса нефтяникам будет достаточно начать снова бурить скважины, что они и сделают — добыча быстро восстановится в прежних объемах.

Кроме того, он считает, что нефтяной кризис не нанесет значительного урона доллару Соединенных Штатов. В США доля нефтяной отрасли составляет только 7%, а доллар не привязан с стоимости нефти или спросу на черное золото, заключил Артем Деев.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Дмитрий Бабин напомнил, что на протяжении всего прошлого года количество буровых установок в США планомерно уменьшалось, но это не только не приводило к сокращению добычи, а, наоборот, — била исторические рекорды.

«Кроме того, в Штатах есть большое количество производственных резервов в виде пробуренных, но незаконченных скважин (DUC). В случае улучшения рыночной конъюнктуры они могут быть быстро введены в эксплуатацию, что позволит оперативно нарастить добычу нефти. На доллар эта ситуация вряд ли повлияет, так как нефтегазовая отрасль в США является всего лишь одной из многих, не играя доминирующей роли в формировании доходной части бюджеты или динамики ВВП страны», — заключил Дмитрий Бабин.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки.