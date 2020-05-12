Масочный режим введут в Красноярском крае

Красноярск, 12 мая. Власти Красноярского края приняли решение ввести в регионе масочный режим в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Об этом говорится в постановлении, размещенном на официальном сайте краевого правительства.

Как сообщил губернатор Александр Усс, жители Красноярского края обязаны будут носить маски в закрытых помещениях и общественном транспорте.

«По рекомендации главного санитарного врача в крае вводится обязательное использование масок при нахождении в закрытых помещениях и в общественном транспорте», — заявил он.

По данным пресс-службы правительства, соответствующий указ в настоящее время находится в режиме подготовки, дата введения масочного режима не названа.

Впервые случаи заболевания COVID-2019 были зарегистрированы в конце прошлого года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса во всем мире.

Страны, где были зафиксированы случаи заболевания, ввели ряд ограничений. Так, в России продолжает действовать режим самоизоляции. Кроме того, в стране закрыты развлекательные центры, кинотеатры, бары и рестораны, школьники и студенты продолжают обучение в дистанционном режиме, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. В некоторых регионах, в том числе Москве и Подмосковье, уже действует масочный режим.