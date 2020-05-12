WhatsApp увеличит лимит групповых видеозвонков до 50 человек

Москва, 12 мая. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp в апреле увеличили лимит участников для групповых видеочатов до восьми человек, однако в ближайшем будущем эта цифра может увеличиться. В грядущих обновлениях программы будет предусмотрена возможность общения сразу 50 участников — это станет возможным благодаря платформе Messenger Rooms. Об этом говорится в сообщении портала WABetaInfo.

Messenger Rooms является одной из новинок в мире приложений для больших видеоконференций. Разработкой данного сервиса занимались специалисты из компании Facebook, которой принадлежит мессенджер WhatsApp. Сотрудники WABetaInfo обнаружили в коде последней бета-версии WhatsApp намеки на то, что в приложение будет внедрен Messenger Rooms. Об этом свидетельствуют найденные иконки и элементы интерфейса новой платформы для видеозвонков, передает Planet Today.

В новой версии WhatsApp будет доступна специальная иконка, при клике по которой перед пользователем появится весь функционал нового решения. Отмечается, что приложение позволит создавать комнаты для групповых видеозвонков, а также копировать ссылки на них, чтобы делиться ими с друзьями. Максимальная вместительность комнат составит 50 человек.

Новый функционал появится не только в веб-версии WhatsApp, но и в версиях для мобильных устройств. Когда новые видеозвонки доберутся до WhatsApp для iOS и Android — неизвестно, но предполагается, что это произойдет в ближайшем будущем.