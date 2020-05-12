МиГ-29 может стать летающей лабораторией для испытаний сверхзвукового гражданского лайнера

Профессор академии военных наук Вадим Козюлин допустил, что истребитель 4-го поколения МиГ-29 позволит сэкономить при разработке перспективного сверхзвукового лайнера.

Ранее гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало сообщил, что прототип-демонстратор сверхзвукового гражданского самолета нового поколения может появиться в 2023 году.

«По нашим расчетам и при наличии финансирования, такой демонстратор должен появиться к 2023 году. Очевидно, что этот экспериментальный самолет дешевле и проще делать на базе самолета-донора, так как основная цель — проверить в летном эксперименте правильность выбранных критических технологий: аэродинамического облика, расположения, формы и размера воздухозаборников, сопловых аппаратов и т.п.», — утверждает эксперт.

Сыпало добавил, что авиалайнер может быть создан на базе истребителя 4-го поколения МиГ-29 со штатными двигателями и бортовыми системами, которыми он оснащен.

«Конечно, здесь нельзя говорить о полноценном сверхзвуковом деловом самолете, это, скорее, прототип-демонстратор», — сказал он.

Решение выбрать истребитель в качестве самолета донора профессор академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин назвал рациональным, так как это лишь испытательный прототип.

«У нас в свое время был сверхзвуковой самолет Ту-144 и главное здесь то, что у России есть опыт производства сверхзвуковых самолетов, есть наработки, технологии и своя летная школа. Сыпало специально подчеркивает, что МиГ-29 это лишь летающая лаборатория, поэтому совсем необязательно, что новый лайнер будет выглядеть как истребитель. Еще раз отмечу: МиГ-29 — это всего лишь платформа, на которую впоследствии могут быть установлены новые двигатели для проверки летных качеств, экономичности и эффективности выбранных решений. А дальше неважно что из этого получится — бизнес-джет или пассажирский, массовый самолет», — заявил эксперт в интервью ФАН.

Козюлин подчеркивает, МиГ-29 был выбран из тех соображений, что он способен разгоняться до необходимых скоростей, не нужно беспокоится о том, как поведет себя фюзеляж и остальные детали самолета.

«К тому же его [МиГ-29] переработка может оказаться намного дешевле чем того же Ту-160. Дело ведь еще в том, что намного легче достать более дешевый МиГ, чем дорогой и большой Ту-160. Последний хоть и обладает прекрасными характеристиками, все же дорог в обслуживании, дорог по текущим расходам, что может помешать на начальном этапе разработке нового авиалайнера. Было из чего выбрать, и выбрали МиГ, но еще раз подчеркну — это не означает, что он будет выглядеть именно как истребитель. Я предполагаю, что новый самолет будет явно больше чем на 10 пассажиров. Сейчас делается расчет на то, что новый самолет будет экономичен. Думаю, что он будет летать повыше, в разряженном воздухе, где соответственно сопротивление меньше, значит, и расход может быть минимальным», — заключил собеседник агентства.

Напомним, Ту-144 — сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в 1960-е годы конструкторским бюро Андрея Туполева (ныне ОАО «Туполев», входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации). Представляет собой цельнометаллический низкоплан, выполненный по схеме «бесхвостка».