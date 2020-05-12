Солнцев призвал Боню прекратить «выработку сомнительных заявлений»

Москва, 12 мая. Российская телеведущая Виктория Боня сообщила о намерении покинуть Лондон, чтобы переехать в Монако. Шоумен, бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев рекомендовал ей прекратить дурацкие заявления.

В разговоре с корреспондентом Nation News он заявил, что в условиях карантина многие знаменитости начали себя очень странно вести.

«Виктории нужно в это тяжелое время прекратить выработку дурацких заявлений, чуть ли не ежедневно. Немножко ей нужно поостеречься, поскольку карантин показывает, что вполне себе уважаемые дамы с легкостью, сами того не ведая, мы этих дам знаем наперечет, превращаются во фриков и это слабо сказано», — считает Солнцев.

По словам шоумена, сомнительные высказывания из уст Бони в последнее время стали появляться слишком часто, что он начал беспокоиться за ее эмоциональный фон.

«Хочу по-дружески предостеречь ее от тупейших и глупейших заявлений, которых стало так много, что я уже беспокоюсь за ее эмоциональный фон. Теперь она сцепилась с Курпатовым, до этого она сделала заявление в адрес Водонаевой, что она руку дает на отсечение, что Водонаева все врет», — отметил бывший участник «Дом-2».

Он также добавил, что переезд Бони из дождливого Лондона вряд ли связан с погодными явлениями, причиной этого Солнцев считает финансовые неурядицы.