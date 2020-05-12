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Турция ведет войну на два фронта, отправляя боевиков в Ливию и Йемен

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Турция ведет войну на два фронта, отправляя боевиков в Ливию и Йемен

Анкара, 12 мая. Американская журналистка Линдси Снелл утверждает, что протурецкие боевики из Сирии будут сражаться в Йемене, однако в контракте наемников есть ряд сомнительных пунктов, среди которых — ведение боевых действий в Ливии. Об этом Снелл написала в своем личном аккаунте в Twitter.

Как сообщает Лиднси Снелл, источник из TFSA отправил ей видео тренировки боевиков под руководством Турции в Сирии— он сказал, что бойцов готовят для сражений в Йемене. Контракт наемников вызывает массу вопросов, учитывая прописанные ежемесячные выплаты в четыре-пять тысяч долларов США и обязательный пункт, согласно которому боевики могут оказаться в Ливии для ведения боевых действий на протяжении трех месяцев.

«После своего безрассудного приключения в Ливии Эрдоган берет своих сирийских террористов, чтобы сражаться в Йемене», — пишет американская журналистка.

Однако насколько целесообразны такие «контракты» сирийских боевиков, учитывая статистику Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), в которой отмечается рост количества погибших наемников в Ливии и невозможность вернуться на Родину.

Еще один пользователь Twitter наглядно показал существующую проблему — захваченные сирийские боевики в Триполи так отчаянно боролись за ПНС Ливии, что не успели на рейс домой в Ассад.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о мятежных настроениях среди протурецких наемников из Идлиба, обманутых вербовщиками из Турции — боевиков отказывались возвращать домой и помогать в оформлении обещанного турецкого гражданства. 

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