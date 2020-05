Турция ведет войну на два фронта, отправляя боевиков в Ливию и Йемен

Анкара, 12 мая. Американская журналистка Линдси Снелл утверждает, что протурецкие боевики из Сирии будут сражаться в Йемене, однако в контракте наемников есть ряд сомнительных пунктов, среди которых — ведение боевых действий в Ливии. Об этом Снелл написала в своем личном аккаунте в Twitter.

TFSA source sent a video of Turkish-led training in Syria today. He said it was training for Yemen. Extremely unverified claims include the following: $4000-5000 a month. A mandatory contract which stipulates the militant MAY have to fight in Libya for 3 months prior.