В Независимом топливном союзе дали прогноз по ценам на бензин после окончания пандемии

Рост цен на топливо по итогам 2020 года в России составит от 4 до 4,5%. Такой прогноз Федеральному агентству новостей дал руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.

Согласно данным биржи СПбМТСБ, с мая оптовая стоимость бензина марок АИ-95 и АИ-92 выросла почти на 6%, до 42,3 тыс. и 41,5 тыс. рублей за тонну соответственно. Месяцем ранее Росстат зафиксировал падение цен на топливо из-за пандемии коронавируса и вызванного ей сокращения спроса на рынке. Стоимость бензина упала в среднем на 0,2% по сравнению с мартовскими показателями.

Эксперт НТС Григорий Баженов поясняет, что на самом деле зафиксированное удешевление топлива не было таковым, а являлось лишь погрешностью при ценообразовании в различных российских регионах. Он подчеркивает, что изменение розничных цен было в пределах пяти копеек, но это не существенно для рынка.

«Кто-то точечно пытается снизить цену для того, чтобы привлечь автолюбителей в условиях сильного падения спроса, и из-за этого фиксируется определенное снижение. Какого-то тренда или кардинального снижения цен на топливо ждать не стоит», — сообщил Баженов в комментарии ФАН.

Собеседник ФАН отмечает, что после пандемии коронавируса цены будут находиться в тех диапазонах, в которых находятся сейчас.

«Удорожание бензина будет в пределах инфляции. У нас она в этом году, по прогнозам ЦБ, составит до 6%, так как сильного ускорения в связи с обвалом курса рубля не произошло. Поэтому по итогам года рост может составить от 4 до 4,5%, но скачка цен не будет», — сказал он.

Оптовые цены на топливо выросли из-за того, что ФАС снизила нормативы объемов его реализации на бирже для крупных нефтяных компаний, что привело к уменьшению предложения и удорожанию бензина, говорит Баженов.

«Если бы у нас на топливном рынке не был поломан ценовой механизм, то розничные цены просели бы. Но у нас все выстроено так, что цена индексируется на инфляцию. При этом больших выгод от этого никто не получает. Это привычные грабли всех нефтедобывающих стран, когда они начинают субсидировать цены на бензин, то создаются предпосылки только для роста цен», — добавил эксперт.

Ранее министр энергетики России Александр Новак выступил против снижения цен на бензин в России. В свою очередь, глава «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что в настоящий момент рост цен на топливо не наблюдается.

Напомним, что в марте произошел обвал цен на нефть, вызванный решением Саудовской Аравии увеличить добычу и ввести скидки для своих клиентов. Эр-Рияд и Москва не смогли договориться по сокращению производства нефти в рамках уже принятой сделки ОПЕК+.

В апреле крупнейшие нефтедобывающие страны мира заключили новую сделку о сокращении объемов нефтедобычи в рамках ОПЕК+. Подразумевается, что добыча будет снижена на 9,7 миллиона баррелей в сутки.