Певцов поблагодарил поклонников, пожелавших ему мучительной смерти

Москва, 12 мая. Российский актер Дмитрий Певцов сыграл одну из ключевых ролей в военной комедии Сергея Саркисова под названием «На Париж!». Картина вызвала неоднозначную реакцию российской публики.

По мнению зрителей, картина оскверняет память тех, кто воевал за свою страну во время Второй мировой войны. Известный блогер Евгений Баженов, более известный под ником Bad Comedian, нелестно отозвался о фильме. По его словам, все происходящее в ней является развратом.

Блогера поддержали и другие пользователи, заявившие, что средства, потраченные на фильм, нужно было пустить на другие цели.

«Опозорились вы, конечно, по полной, что снялись в таком крайне посредственном фильме, оскорбляющим память многих людей о войне. Стыд, срам и позор!», — написали они в комментариях в социальной сети.

Как пишет «Стархит», Певцов прокомментировал нападки в свой адрес.

«Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с «посмертной памятью»), мучений в аду и прочее, говорю — спасибо! Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!» — подчеркнул актер.

Ранее Дмитрий Певцов призвал россиян прекратить паниковать из-за коронавируса. По словам артиста, достаточно просто соблюдать личную гигиену и мыть руки, чтобы снизить риски заражения.

Певцов также обратил внимание на то, что Россию за всю историю не смогли взять ни татаро-монголы, ни немцы, ни шведы, ни французы. И коронавирус против россиян тоже окажется бессильным.

Дмитрий Певцов является одним из самых известных современных российских актеров. Наибольшую популярность ему принесли роли в фильмах «Турецкий гамбит», «Жмурки», «Попса», «Снайпер. Оружие возмездия», а также сериалы «Борис Годунов», «Королева Марго», «Графиня де Монсоро», «Остановка по требованию» и «Гибель империи».