Онищенко признался в «меркантильном» интересе к выплатам на детей в РФ на фоне COVID-19

Депутат Госдумы, врач Геннадий Онищенко высоко оценил меры правительства РФ по поддержке семей с детьми на фоне пандемии, вызванной новым коронавирусом. Парламентарий объяснил смысл этого решения, а также дал советы относительно постепенного выхода из режима самоизоляции. Ранее стало известно, что правительство РФ утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми, о которых объявил президент России Владимир Путин.

«В ряду уже объявленных мер поддержки граждан и бизнеса, мера, о которой 11 мая заявил президент, самая целенаправленная, — подчеркнул Геннадий Онищенко в комментарии Федеральному агентству новостей. — Именно поддержка семей с детьми — знак того, что стратегия нашего государства — вкладываться в будущее. Это очень важно».

Помимо социальной значимости этого решения, тут есть и медицинский аспект, отметил Онищенко. Хотя дети менее подвержены заражению COVID-19, это не значит, что они не находятся в группе риска, напомнил он.

«Есть достаточно тревожные сообщения об участившихся случаях выявления у детей так называемого синдрома Кавасаки (характеризующегося, в частности, системным поражением средних и мелких артерий. — Прим ФАН), который врачи связывают с COVID-19. Да, научного подтверждения этой особенности течения заболевания у детей пока нет, но многие педиатры, например, в США, серьезно обеспокоены», — рассказал собеседник ФАН.

Помощь семьям с детьми важна и с психологической точки зрения, отметил парламентарий.

«Что касается лично меня, то все мои десять внуков по возрасту ниже объявленной планки для выплат на детей, так что тут у меня есть, так сказать, и «меркантильный» интерес», — с юмором отметил Геннадий Онищенко.

При этом, по мнению депутата, правительство и регионы принимают правильные и своевременные решения относительно начала выхода из режима самоизоляции.

«Нам надо смелее точечно выходить из этого режима, пора начинать работать. А то на Западе уже были исследования, что у порядка 30% тех, кто оказался в изоляции, психика пострадала настолько серьезно, что можно говорить о пограничном состоянии в плане развития психических заболеваний. У нас ничего подобного не фиксируется, но и нам пора выходить и начинать работать, естественно, с соблюдение всех мер предосторожности и, конечно, не ценой увеличения количества заболевших», — подчеркнул Геннадий Онищенко.

Согласно решению правительства, семьи с детьми от трех до 15 лет включительно с 1 июня смогут получить на каждого ребенка однократную выплату в десять тысяч рублей. Для этого достаточно подать заявление через портал госуслуг или обратиться в Пенсионный фонд. Кроме того, все семьи с детьми до трех лет смогут получить по пять тысяч рублей на каждого ребенка за апрель, май и июнь. Все эти выплаты не облагаются налогом и не учитываются при назначении других мер социальной поддержки.

На 12 мая число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило четыре миллиона человек, в России выявлено более двухсот тысяч инфицированных. С 12 мая в России заканчиваются нерабочие дни в связи с COVID-19, регионам предоставлено право самим определять меры по постепенному выходу из режима самоизоляции. Так в Москве и Санкт-Петербурге на фоне возобновления работы части предприятий введено обязательное ношение защитных масок и одноразовых перчаток в общественных местах, в первую очередь в городском транспорте.