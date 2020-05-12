Жириновский предложил отменить ЕГЭ из-за пандемии коронавируса

Москва, 12 мая. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году стоит отменить из-за пандемии коронавируса. С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

«В условиях пандемии нужно убрать ЕГЭ», — написал он.

При этом Жириновский отметил, что в этом году можно провести экзамены в тех вузах, где не хватает мест на всех абитуриентов. Кроме того, лидер ЛДПР предложил проверять знания в каждом вузе только по одному профильному предмету, передает «Царьград».

Ранее глава управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский сообщил, что уже на текущей неделе может решиться вопрос с переносом ЕГЭ из-за коронавируса. Он также отметил, что в данном вопросе ведомство будет следовать указаниям по мягкому выходу из режима ограничений, сообщает телеканал «360».

По мнению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, единый государственный экзамен лучше провести в августе или сентябре, если позволит эпидемиологическая обстановка. Глава Минздрава считает, что ориентироваться на июнь в данном вопросе сейчас нельзя. Также Мурашко отметил, что принимать окончательное решение о переносе сроков сдачи ЕГЭ будут совместно в Минпросвещения и Роспотребнадзоре.