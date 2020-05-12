Госдума одобрила во II чтении увеличение до 10 млн рублей страховки по отдельным вкладам

Москва, 12 мая. В России могут увеличить размер страхового возмещения по ряду банковских вкладов для некоммерческих организаций. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в палату депутатами Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом предлагается распространить систему обязательного страхования вкладов в банках Российской Федерации на ряд юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями. Речь идет о садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, товариществах собственников жилья, гаражных и гаражно-строительных кооперативах, жилищных и жилищно-строительные кооперативах. Сюда также предлагается включить казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, а также благотворительные фонды.

Также инициативой предлагается предусмотреть возможность получения страхового возмещения в повышенном размере — 100% от суммы счета, но не более десяти миллионов рублей.

«Сегодня можно вернуть не более 1 млн 400 тыс рублей, — ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. — Но в жизни есть ситуации, когда сумма вклада существенно превышает размер страхового возмещения. Например, при получении наследства, продаже квартиры или возмещении ущерба, причиненного жизни, здоровью или личному имуществу».

По словам спикера, если у банка отзывается лицензия, люди рискуют потерять свои средства. Поэтому для таких случаев предлагается установить максимальное страховое возмещение до 10 миллионов рублей.

«Внесение законопроекта — итог обсуждения этого вопроса депутатами Госдумы с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной в ходе ее отчета, — уточнил Володин. — После принятия федерального закона граждане будут защищены. Их деньги не пропадут, а банки смогут привлечь дополнительные средства для развития экономики».

Представляя законопроект Аксаков подчеркнул, что предлагаемые законопроектом положения будут способствовать повышению уровня защиты средств, вложенных вкладчиками, а также повышению стабильности финансового сектора в целом.