Умер писатель и общественный деятель Константин Крылов

Москва, 12 мая. Российский писатель и публицист Константин Крылов скончался в Москве. Об этом сообщила супруга писателя.

Сообщение о смерти 52-летнего публициста было опубликовано на официальной странице его жены в социальной сети Facebook в полдень.

Константин Крылов — философ, писатель, публицист, журналист, общественный и политический деятель. С 2005 по 2007 года Крылов возглавлял организацию Русское общественное движение, после 2007 года являлся президентом «РОД-Россия». С 2006 года — член ЦК Конгресса русских общин. C 2007 года занял пост редактора газеты «Русский марш».