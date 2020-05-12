Онищенко назвал хайпом публикацию FT о смертности от COVID-19 в России

Москва, 12 мая. Заявления о том, что смертность от COVID-19 в России может на 70% быть выше официальных данных, являются мотивированным злорадством, считает депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Онищенко отметил, что подсчитать смертность возможно только после окончания пандемии.

«Пока оцениваем текущую ситуацию, а когда закончится — здесь полный расклад мы получим. Это просто непрофессиональный хайп», — заявил депутат Госдумы.

По его словам, данные по смертности еще будут корректироваться. Кроме того, Онищенко обратил внимание на то, что в крупных городах, в том числе в Москве, продолжительность жизни выше, чем в регионах.

Парламентарий также добавил, что в США эпидемиологические данные подсчитываются иначе. Он призвал вести статистику не на основе проведенных тестов, а исходя из числа обследованных людей.