Сведения о россиянах предлагают внести в единую базу данных

Москва, 12 мая. Официальные сведения о россиянах могут внести в специальный единый регистр. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Автором документа выступило правительство России.

Согласно документу, в России создается информационный реестр, где будут содержаться данные о гражданине, которые будут собирать из всех существующих официальных информационных систем. Отмечается, что федеральный ресурс о населении создается и ведется Федеральной налоговой службой России (ФНС).

По словам председателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, в федеральный регистр включат базовую информацию (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН и иные), а также дополнительные (семейное положение, родственные связи и т. д.).

«Мы наделили физические лица и их законных представителей правом запрашивать сведения из этого регистра, а также регулируем порядок изменения данных в случае появления ошибок. В регистре появляется закрытый реестр с лицами, находящимися под государственной защитой или охраной», — отметил ранее он.

Как напомнил Хинштейн, ко второму чтению документ был переработан более чем на треть. По словам парламентария, законопроект возвращается во второе чтение для принятия новых поправок.

Ранее ФНС России сообщила, что сведения о доходах россиян не будут включены в соответствующий регистр. Как уточнили в ведомстве, важной целью регистра является быстрое оказание госуслуг. В случае вступления закона в силу, гражданам не нужно будет каждый раз заполнять сведения о себе.