Новые меры поддержки населения и бизнеса обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 12 мая. Во вторник, 12 мая, в 14.00, Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Новые меры поддержки и выход из самоизоляции».

Президент России Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней, кроме того, были озвучены новые меры поддержки граждан и бизнеса. Особый упор сделан на помощь семьям с детьми и сохранение рабочих мест. Так, правительство России уже утвердило дополнительные детские выплаты, о которых в понедельник говорил президент.

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, согласно нормативному акту, с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Также президент Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии. Предложены специальные зарплатные кредиты под 2% годовых, а если компания, взявшая кредит, сохранит занятость на уровне 90% от нынешней штатной численности, то сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны — эти расходы возьмет на себя государство. Кроме того, Владимир Путин предложил вернуть самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме.

Специалисты подчеркивают, что речь идет не о какой-то абстрактной раздаче денег, а о целевом стимулировании полезных для страны тенденций: сохранения и приумножения рабочих мест, вывода бизнеса из серой зоны, роста рождаемости, поддержки семьи.

В рамках нашего эфира мы обсудим со специалистами, насколько важны и эффективны предлагаемые меры, какая дополнительная помощь необходима еще и как быстро Россия выйдет из режима самоизоляции.

На эти и многие другие вопросы в ходе нашего онлайн-эфира ответят чиновники, политики, экономисты, врачи и социологи.

Зрители трансляции будут иметь возможность позвонить в эфир и задать свой вопрос.

Телефон прямого эфира: +7 994 424 95 87.

Вы можете также задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

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