Мисмари объяснил, почему военнослужащие ЛНА целятся в аэропорт «Митига»

Бенгази, 12 мая. Официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари заявил, что аэропорт «Митига» уже давно используется для нападения на гражданских лиц.

Note to all :

Mitiga airbase will be continuously targeted until every single terrorist and Turkish officer have left it along with their equipment, and it returns to the functions of a civilian airport.

(( fear game )) #watermelon #LNA #Libya pic.twitter.com/SpMCRRlK2A — M.LNA (@LNA2019M) May 12, 2020

«Да, мы нацелены на аэропорт «Митига», так как это уже не аэропорт, а штаб военных операций, используемых для планирования нападения на нашу армию и гражданских лиц», — отметил Мисмари.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) приводило слова официального спикера ЛНА, отметившего, что армия фельдмаршала Хафтара не наносит удары по жилым кварталам и соблюдает правила ведения боевых действий, установленные Главным командованием. Чего нельзя сказать о триполийских бандформированиях так называемого Правительства национального согласия (ПНС) — на территории авиабазы «Митига» расположены турецкие военно-воздушные силы и турецкая артиллерия, а также ежедневно взлетают иностранные беспилотники.

Кроме того, аэропорт «Митига» — это, фактически, «пункт приема» иностранных боевиков, поставляемых Турцией в обход оружейного эмбарго ООН, международных договоренностей, достигнутых в Москве и Берлине и угрозе распространения пандемии.