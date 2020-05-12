Ученые выявили две новые мутации коронавируса

Москва, 12 мая. Ученые из Эстонии выявили две мутации коронавируса, которые встречаются только на территории этого государства. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Тартуского университета.

«По сравнению с первоначальным штаммом, который распространялся в Китае, у эстонских штаммов выявлено восемь мутаций, которые встречаются и в других регионах мира, и две мутации, которые на данный момент обнаружены только в Эстонии», — говорится в сообщении.

Ученые сделали соответствующие выводы, изучив исследования геномных последовательностей коронавируса SARS-CoV-2 у шести заразившихся граждан. По словам специалиста биоинформатики Тартуского университета Ааре Аброя, все проанализированные штаммы относятся к группе A2a вируса, распространение которого, предположительно, связывают с Северной Италией. Заболевают вирусом этого штамма люди, проживающие в Европе.

«Наряду с возникшими в Европе или других регионах мутациями в Эстонии появились еще две мутации генома вируса», — сообщил ученый.

В планах специалистов проанализировать полный геном вируса на основании проб, взятых у большего числа пациентов в Эстонии. Благодаря этому исследованию можно будет уточнить пути распространения вируса и в случаях, когда источник заражения пока неизвестен.

Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Как рассказал представитель Поморского научно-технологического парка Магдолена Малара-Щвитоньская, разработанная программа «учитывает возраст и пол человека, а также и информацию о четырех основных типах хронических заболеваний». В создании этого калькулятора принимали участие не только ученые, но и врачи и эпидемиологи.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.