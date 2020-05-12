Режим самоизоляции продлен в Ростовской области до особого распоряжения

Ростов-на-Дону, 12 мая. Режим самоизоляции в Ростовской области будет действовать до особого распоряжения губернатора региона Василия Голубева. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об определении порядка ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции. Согласно документу руководители регионов могут самостоятельно принимать решение о снятии или продлении ограничительных меры. Принятие решения по данному вопросу основывается на санитарно-эпидемиологической обстановке.

В сообщении отмечается, что точную дату первого этапа снятия ограничений называть пока рано.

«Она будет зависеть от ряда условий, среди которых отсутствие роста заболеваемости, охват населения тестированием, наличие большого количества свободных коек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 12 мая в Ростовской области начал действовать обязательный масочный режим. В отношении нарушителей будут применяться штрафные санкции.