Климова откровенно рассказала об отце, который сидел за убийство 13 лет

Москва, 12 мая. Актриса Екатерина Климова рассказала о своем отце, с которым она познакомилась, когда ей было уже 13 лет. По словам артистки, мать долгое время врала ей, что отец в командировке, но он сидел в тюрьме 13 лет.

Как уточнила Климова, мужчина попал за решетку почти сразу, как она родилась.

«Отец сидел за непреднамеренное убийство. Казалось, что ничто в тот вечер не предвещало беды. Он был в компании друзей в ресторане. Завязалась перепалка, началась драка. Наутро оказалось, что кто-то из противников умер. Отец все на себя взял», — сказала она.

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Климова подчеркнула, что ее мать умело справилась со всеми проблемами, которые навалились на семью.

«У меня начался переходный возраст, когда папа вернулся из тюрьмы. Отец меня переломал», — вспомнила она.

По словам актрисы, она часто ссорилась и спорила с отцом. Однажды он подарил дочери кожаную куртку.

«А я что-то делала не так. Он в итоге ее порвал. Я была убита горем и хотела покончить с собой», — вспомнила она.

Климова объяснила, что война с отцом закончилась, когда она поступила в театральный институт. Звезда благодарна ему за то, что он воспитал в ней твердый характер.

Ранее Екатерина Климова примерила костюм советской школьницы, сидя дома на карантине. 42-летняя артистка надела белый фартук и сделала классическую для учениц того времени прическу с бантиками. Довершают образ очки и книжка в руках. Интернет-пользователи весьма благосклонно отнеслись к эксперименту Климовой, отметив, что костюм школьницы ей весьма идет.