Песков прокомментировал предложение Жириновского отменить голосование по конституции

Москва, 12 мая. У президента РФ Владимира Путина есть однозначная позиция по поводу общероссийского голосования по поправкам в конституцию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского об отмене голосования по конституции из-за пандемии коронавируса.

«На этот счет есть однозначная позиция президента», — сказал представитель Кремля в комментарии РИА Новости.

Ранее Жириновский предложил «снять тему» голосования по поправкам, поскольку, по его словам, из-за вспышки коронавируса во многих регионах РФ до конца года будут действовать различные ограничения. Лидер ЛДПР подчеркнул, что все законные процедуры для внесения изменений в основной закон страны уже были соблюдены.

Напомним, 15 января 2020 года Владимир Путин обратился к Федеральному собранию и предложил внести поправки в конституцию. Тогда же президент подчеркнул необходимость общероссийского голосования по всему пакету предлагаемых изменений.

Изначально голосование было намечено на 22 апреля, однако в конце марта во время обращения к гражданам Путин сообщил, что мероприятие придется перенести из соображений безопасности. Глава государства подчеркнул, что голосование обязательно состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка. Кроме того, президент неоднократно отмечал, что поправки будут приняты и вступят в силу только после общероссийского голосования.