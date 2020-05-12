Старинная башня Инка разрушается в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

История Веревской водонапорной башни начинает отсчет с конца XVIII века. У нее есть и другое название, идентичное имени ее создателя — инженера Инка (по некоторой информации, ее автором был немецкий инженер Отто Инце).

Ныне историческое строение, связанное с Санкт-Петербургом и Екатериной Первой, пребывает в состоянии, близком к руинированному.

Шрамы времен Великой Отечественной войны все еще покрывают башню: разрушена подземная сеть труб, стены испещрены следами от пуль и осколков. Обвалена крыша. Отсутствуют оконные стекла и даже рамы.

Водонапорные башни, хоть и имели в первую очередь практическое значение, в силу эпохи строились в изысканных архитектурных стилях, и сегодня являются культурным наследием во многих городах Европы.

В Санкт-Петербурге, пожалуй, самое большое сосредоточие водонапорных башен среди европейских городов. Особо стоить выделить «водонапорки» Политехнического университета и Обуховского завода, не уступающую по своей грациозности лучшим западно- и центральноевропейским «коллегам».